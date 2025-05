Se conocieron nuevas imágenes del videojuego "The Path Into The Abyss" con una referencia a Morón

Fue a través de la red social X (ex Twitter) por donde se reprodujeron las primeras imágenes de este videojuego argentino, allá por 2024, que muestra un conurbano bonaerense arrasado por un apocalipsis. Estas fueron bien recibidas por el público gamer que, con el correr de los meses, aguardó por novedades relacionadas a este proyecto.



En los últimos días se volvieron a conocer imágenes de "The Path Into The Abyss", una vez más mediante X, pero en esta oportunidad el videojuego presenta un guiño al característico partido de zona oeste: "Pibe, bienvenido a Morón". Es así como, con estas palabras y con alucinantes imágenes, este proyecto dio a conocer algunos detalles más sobre este apocalíptico escenario.

La descripción oficial de este videojuego lo define como: "un juego de disparos de supervivencia hardcore en primera persona, con mundo abierto, ambientado en Buenos Aires y con un trasfondo de horror cósmico". A su vez, dicha creación incluye "mecánicas de combate, inteligencia artificial dinámica y recolección de objetos" que aportan jugabilidad para los usuarios.



"The Path Into The Abyss" es una creación de Matías Xavier Rispau. Este es director y guionista de cine -con obras como "Blanco o Negro" y "Siento perderte" formando parte de su filmografía- que este último tiempo se ha dedicado a la creación y producción de su videojuego. Este es una reproducción fiel de su última película "Me encontrarás en lo profundo del abismo" (2022) -la misma se encuentra disponible en Prime Video- y plantea un escenario donde Bannon (protagonista) en la medida que trata de escapar de diferentes peligros en un mundo postapocalíptico, toma conciencia de que su propia vida está a prueba.



Si bien todavía no tiene fecha de lanzamiento, las diferentes imágenes y avances que se van conociendo entusiasman al público gamer. De esta forma, el videojuego argentino gana relevancia en el mercado que aguarda por su estreno.