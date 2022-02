Se encuentran abiertas las inscripciones para la Escuela Superior de Danzas de Ituzaingó

La Escuela Superior de Danzas de Ituzaingó (ESDI), ubicada en Avenida Rivadavia 22136, se encuentra en período de inscripción para sus tres carreras de formación docente, que otorgan títulos oficiales con validez nacional. Se trata de los Profesorados de Danzas con Orientación en Danzas Folklóricas (Res. 177/11); en Expresión Corporal (Res. 885/11) y en Danzas Clásicas (Res. 13254/99; 4580/03; 2789/09).

El Representante Legal de la institución, Alejandro Mendiondo, y su Directora, Mariela Nancy Lizarza, contaron a La Ciudad que la inscripción para el ingreso al Profesorado de Danzas Folklóricas y de Expresión corporal estará abierta hasta el 10 de marzo.

Además, durante todo el próximo mes, las niñas de 9 años en adelante podrán anotarse a la Formación Básica (FOBA) de la carrera de Danzas Clásicas. Una vez concluido ese período de preparación, que dura 7 años, podrán ingresar al profesorado, siempre y cuando tengan a su vez el título secundario.

“También durante el mes de marzo se realizarán clases de nivelación y admisión para aquellas niñas/niños y adolescentes que traigan un recorrido en danzas clásicas en estudios privados no formales y quieran ingresar a la carrera teniendo en cuenta sus saberes previos”, detallaron desde la ESDI.

Con respecto a la acreditación de los estudios, explicaron que “para poder ejercer como docentes en las escuelas de educación obligatoria (jardín, primaria y secundaria) es preciso contar con un título habilitante”.

Durante marzo, están abiertas las inscripciones tanto para la formación básica como para la nivelación en Danzas Clásicas. Crédito: Escuela Superior de Danzas de Ituzaingó.

Trayectoria de la ESDI

La Escuela Superior de Danzas de Ituzaingó es un instituto de nivel terciario artístico que ya tiene cuatro décadas. Cada año pasan por sus aulas más de 100 estudiantes del partido y de otros distritos, como Merlo; Moreno; Carmen de Areco; Mariano Acosta; Morón; Las Heras y Los Cardales.

Cabe mencionar que la diversidad geográfica del alumnado se debe en parte a “la especificidad de su oferta educativa”, ya que por ejemplo la carrera de Expresión Corporal “no se dicta en 30 km a la redonda”.

Pese a su trayectoria, desde la ESDI explicaron que la institución “se encuentra en una situación crítica”. En este sentido, recordaron que al fallecer en 2016 su propietaria y fundadora, la Profesora Amalia Aliende; “y en las vísperas de su deceso habiendo dejado de cumplir obligaciones tributarias, previsionales y otras… La ESDI entró en una suerte de acefalia”.

Desde entonces, “un grupo de docentes estamos conduciendo los destinos de la ESDI a fin de conservar el servicio educativo, los puestos de trabajo; y todo lo inherente que conlleva el funcionamiento de una institución de dichas características”.

Situación actual de la institución

A las dificultades administrativas de la ESDI se suman las económicas. En esa línea, desde la institución mencionaron “los 4 años de modelo neoliberal”, en referencia al gobierno provincial de María Eugenia Vidal, entre 2015 y 2019. “Han sido muy duros para la ESDI (como para la comunidad toda); pero en especial a partir de la Res N° 658/18 en la cual se determinó en forma súbita y sin previo aviso, la quita del 50% en la subvención de los sueldos del personal docente que se encontraban subvencionados”, detallaron.

Al respecto, aclararon que “la escuela dicta más de 500 horas cátedra” y que la Dirección de Educación de Gestión Privada – Dirección General de Cultura y Educación (DIEGEP- DGCYE) de la Provincia de Buenos Aires subvenciona “solo 149”. En este marco, “se hizo casi imposible afrontar el pago de sueldos, cargas sociales, etc”.

Sin embargo, Mendiondo y Lizarza remarcaron: “No nos dimos por vencidos, el personal docente no bajó los brazos y acompañó con mucho sacrificio esta difícil situación desupervivencia de la ESDI”. En este sentido, que resignan “parte de su sueldo todos los meses para seguir sosteniendo la escuela”, mientras que tanto la directora como el representante legal directamente no perciben ninguna remuneración.

“Se restringieron gastos al máximo, pero así y todo la situación aún es crítica y estamos viendo peligrar la continuidad del servicio educativo”, aseveraron.

A su vez, explicaron que las deudas tributarias y previsionales “traban los intentos de restitución de la histórica subvención”. En este marco, comentaron que esperan “una decisión política por parte de las autoridades provinciales con el apoyo de las autoridades locales”.

Cada año pasan por la ESDI más de 100 estudiantes tanto de Ituzaingó como de otros distritos. Crédito: Escuela Superior de Danzas de Ituzaingó.

Una Escuela en constante crecimiento

Pese a la situación económica que atraviesan, desde la ESDI remarcaron que el número de estudiantes está en crecimiento “y es lo que día a día nos anima a seguir adelante”.

Con respecto a la forma de trabajo durante la pandemia, comentaron que “se dictaron clases por distintas plataformas de video conferencia, el personal docente hizo un excelente trabajo adaptando las clases (sobre todo las de movimiento)”. A su vez, al igual que en las instituciones de educación formal, “se siguieron realizando los actos de las fechas patrias, las articulaciones con otras instituciones educativas, las practicas docentes, etc”.

Sin embargo, para este 2022 están “a la espera de las normativas que reglamenten el funcionamiento de la escuela, ya que lo que hasta ahora se conoce sólo rige para la educación de los niveles obligatorios”.

Para más información, contactarse al Facebook o Instagram de la institución, o enviar un correo electrónico a danzasituzaingo@gmail.com.