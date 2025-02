Se levantó el paro de trenes de mañana

El gremio de La Fraternidad, el sindicato de nuclea a los conductores de trenes, anunció hace minutos que levantó el paro de trenes que había anunciado hace unas semanas para mañana sábado 1 de marzo.



La medida fue comunicada luego de que la empresa Trenes argentinos, accediera a las reivindicaciones que planteaba el gremio.

La protesta fue anticipada en el mes de enero, por lo que todas las líneas de trenes no circularán en el AMBA en el primer sábado de marzo.



“Es una medida de protesta que los conductores de trenes llevan adelante y el Día del Ferroviario, que es día feriado, no van a trabajar. Los únicos trenes que van a circular son los de larga distancia”, dijeron fuentes de La Fraternidad a LA NACION.



El pasado 28 de enero, el sindicato realizó un paro del servicio de trenes durante una amplia franja horaria, aunque se excluyeron los horarios pico de ida y regreso a los hogares. En aquel momento, también se anticipó que las medidas de fuerza podían continuar en febrero y que el 1 de marzo los trenes no iban a circular.



En el plenario convocado para el 28 de enero, se resolvió “otorgar al Secretariado Nacional la facultad de realizar las acciones que crea convenientes para recuperar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios”.