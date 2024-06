Se levantó el paro de trenes y mañana el Sarmiento funciona con normalidad

Tras una reunión entre el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, y el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, en la Casa Rosada, el sindicato resolvió levantar el paro que estaba dispuesto para mañana martes.



Si bien el gremio logró sellar un acuerdo con Trenes Argentinos - SOFSE y Belgrano Cargas y Logística por el pago de las deudas en concepto de bono de presencialidad y por el "Día del Ferroviario", resta consensuar los porcentajes de recomposición respecto a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).



Según afirmó el sindicato en un comunicado, las empresas adeudan "porcentajes de los meses de abril y mayo". Además de la cuestión salarial, el gremio también reclama por "la falta de inversión".



¿A cuánto estamos de una nueva privatización? Bueno, eso de privatización y concesión son dos palabras diferentes. La privatización es directamente vender, vender el suelo ferroviario, vender la infraestructura, vender las formaciones, y eso ya, el que compra eso, no lo compra por el ferrocarril o por la empresa para el servicio, sino lo compra para negocio inmobiliario, eso está clarito", destacó al canal A24 el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano.



"La concesión es otra cosa porque no vende la soberanía, no venden las tierras, y únicamente tenes que dar el servicio que te debe imponer un órgano regulador y debe depender del Estado Nacional, dar concesión, publicitaciones y todo eso", añadió.

Artículo Relacionado