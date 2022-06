Carlos Tevez anunció su retiro del fútbol argentino en una entrevista que brindó en el programa de Alejandro Fantino.

Tras un año sin jugar de manera profesional, Carlos Tevez confirmó su retiro del fútbol profesional y anunció que conformó un equipo de trabajo para dedicarse a la dirección técnica.

“Estoy retirado, es algo confirmado. Estaba en veremos. Me ofrecieron muchas cosas, incluso de Estados Unidos. Era un cambio muy importante para mi familia.

Pero ya está, como jugador di todo lo que tenía dentro de mi corazón. Y eso me deja más que tranquilo”, expresó Tevez en una charla con el periodista Alejandro Fantino en el programa Animales Sueltos por América TV.

A su vez, el ex jugador de Boca Juniors reveló el motivo que lo llevó a dejar de jugar al fútbol de forma profesional: “Me preguntaban todo el tiempo por qué había dejado de jugar. Hasta que les dije: ‘Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno’. Yo tenía ocho años y el que me venía a ver era él, entonces decía: ‘¿Para qué más?’. Me levanté y dije: ‘No juego más para nadie‘. Creo que fue única vez que pensé realmente en mí. Había perdido a mi fan y eso hizo que no tenga más ganas de jugar“.

Por otro lado, el “Apache” habló sobre su futuro y reveló que será director técnico: “Tomé la decisión que voy a dirigir, voy a ser técnico. Tengo un proyecto con el Chapa Retegui y con mis hermanos. Estamos hace mucho tiempo trabajando, cuatro o cinco meses. Estamos armando un proyecto muy bueno y me entusiasma. Tengo el mismo cosquilleo que cuando jugaba al fútbol“.

El jugador, surgido de las inferiores de All Boys, brilló en Boca, Corinthians de Brasil, el Manchester United, el Manchester City (ambos del fútbol inglés) y la Juventus de Italia, además de un paso por el Shanghai Shenua de China.

Obtuvo 26 trofeos, 21 locales y cinco internacionales, después de su debut en Boca en 2001. No fue campeón con la Selección Argentina mayor (perdió dos finales de la Copa América en 2004 y 2015) pero obtuvo varios títulos con la celeste y blanca en juveniles: ganó el Sudamericano Sub-20 de 2003, el Preolímpico Sub-23 de 2004 y la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Entre 2001 y 2004, en Boca, logró el Apertura 2003, la Copa Libertadores 2003, la Intercontinental 2003 (ante Milan) y la Copa Sudamericana 2004.

En 2015 regresó al Xeneize desde Juventus de manera sorpresiva y ganó el Campeonato de Primera División y la Copa Argentina del mismo año.

Tras su partida a China, en un nuevo regreso logró la Superliga 2017/2018, y la Supercopa Argentina en 2019.