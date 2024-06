Se sortearon los octavos de final de la Libertadores

El “Millonario” chocará con la T, mientras que el “Ciclón” afrontará una llave durísima ante el Mineiro de Brasil. Mientras que en la Sudamericana, Boca Juniors podría enfrentarse a Cruzeiro o Lanús si llega a los octavos de final.



Finalizadas las fases de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana, ayer se realizó el sorteo de los octavos de final de las respectivas competencias.



Aunque todavía falta la finalización del grupo C con los dos partidos pendientes de Gremio, Conmebol decidió sortear igual los octavos de final de la Copa Libertadores. Y en este contexto, todo el cuadro quedó determinado.

En cuanto a River, deberá medirse contra Talleres en un apasionante duelo argentino. Mientras que San Lorenzo chocará nada menos que con el Atlético Mineiro de Gabriel Milito.



Los cruces de octavos de final de Copa Libertadores



· San Lorenzo vs. Atlético Mineiro

· Nacional de Uruguay vs. San Pablo

· Flamengo vs. Bolívar

· Colo Colo vs. Junior

· Talleres vs. River

· Peñarol vs. Primero Grupo C

· Botafogo vs. Palmeiras

· Segundo Grupo C vs. Fluminense



Los partidos de ida de los octavos de final se disputarán en la semana del 14 de agosto, mientras que los duelos de revancha se jugarán en la siguiente (del 21 de agosto).



Por otra parte, también se sortearon los octavos de la Copa Sudamericana, y como todavía no se definieron los grupos de Inter y Gremio de Porto Alegre, por las suspensiones que hubo a causa de las inundaciones, no quedaron definidos los cruces.



Racing, Lanús y Belgrano ya saben en qué sector del cuadro se ubican, mientras que Boca y Rosario Central aguardan por los partidos pendientes de los equipos gauchos para saber a quién enfrentarán.

Cabe señalar que aún deben jugarse los 16avos de final entre los segundos de cada grupo y los terceros de los grupos de Libertadores. Una vez finalizados estos cruces, que tendrán lugar a mediados de julio, quedará definido completamente el cuadro.