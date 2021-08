Se viene el túnel en la barrera de las avenidas Santa Rosa – Blas Parera

Concluidas las obras de los tres puentes sobre la traza del Ferrocarril Sarmiento, Trenes Argentinos comienza a delinear y proyectar el túnel sobre el cruce a nivel de las avenidas Santa Rosa – Blas Parera. Durante este año, tres fueron los puentes que construyó la empresa Argentina. Uno en San Antonio de Padua y dos sobre la barrera ochenta en Ituzaingó. Estos dos últimos fueron inaugurados hoy y habilitados al tránsito.

Roberto Rocha, gerente de la Linea Sarmiento

En diálogo con La Ciudad, el gerente de la linea Sarmiento Roberto Rocha comentó los avances de una de las obras mas esperadas para los y las Ituzainguenses que utilizan vehículos para circular: El túnel de Santa Rosa.

“La obra ya comenzó su fase de estudio. Se esta evaluando el sentido de circulación, cantidad de vehículos, frecuencias y todo lo que respecta al tránsito actual sobre la barrera. Estos datos derivan en un anteproyecto ejecutivo que se presentan en el órgano de contralor (Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE). Una vez que se concluya esta etapa, comienza la etapa del proyecto ejecutivo” afirmó Rocha

“Un túnel, sería ideal para el cruce de Santa Rosa – Blas Parera. Estas dos avenidas tan importantes, comunican la autopista del Oeste con la ruta 21 y creo que es muy esperada por los y las vecinas. Al finalizar esta obre, salvo la barrera de Juncal que no podemos cerrarla por temas de seguridad, no habrá mas pasos a nivel hasta la estación de San Antonio de Padua. Este es nuestro objetivo: las barreras no permiten aumentar la frecuencia de las formaciones y ni hablar de los accidentes.” afirma El funcionario de trenes Argentinos

Si podemos presentar el proyecto este año, para fines del año 22 podríamos inaugurarla” esa es la idea.

La foto de cabecera es ilustrativa