Se vienen varias jornadas de donación voluntaria de sangre en Ituzaingó

La donación de sangre es esencial para salvar vidas, y el método voluntario es la forma más segura de hacerlo. Por este motivo, se suelen realizar colectas periódicas para contribuir al abastecimiento de los Bancos de Sangre. En este marco, en las próximas semanas habrá varias jornadas en distintos puntos del Municipio de Ituzaingó, organizadas junto al Hospital Posadas.

La primera de ellas será este miércoles 8 de junio de 9 a 12 horas en la Escuela de Educación Secundaria N°2 “16 de septiembre”, ubicada en Coronel José María Videla 1700, Ituzaingó Norte. A raíz de esta convocatoria, La Ciudad se contactó con la bióloga y ex docente de la institución, Liliana Mosso, quien forma parte de la organización de la jornada.

“Estoy jubilada desde hace 4 años y desde hace 7 años trabajo colaborando con el Banco de Sangre del Hospital Posadas”, contó. Desde entonces, se encarga de hacer un “puente entre educación y salud”, a través de la promoción de la donación de sangre voluntaria y periódica en las escuelas.

Las personas interesadas en participar de la jornada de este miércoles pueden reservar un turno contactándose al 11 2886 9490. “La idea es tratar de juntar la mayor cantidad de donantes posible”, comentó Mosso.

En este sentido, explicó que la inscripción es importante para juntar un número mínimo de donantes “que justifiquen que el hospital saque toda su infraestructura para poder montar la colecta ese día”. De todas formas, aclaró que “si hay alguien que asiste sin tener turno va a ser atendido”.

Se estima que 9 de cada 10 personas necesitarán sangre para ellas o su entorno en algún momento de su vida; además de que un donante puede salvar hasta cuatro vidas. De ahí la importancia de la donación voluntaria y periódica.

La jornada de este miércoles es una de las varias que habrá en las próximas semanas en el Municipio. Crédito: Facebook Hospital Posadas.

Requisitos para ser donante

Los principales requisitos para poder donar sangre son ser mayor de 16 años (entre esta edad y los 18 se puede hacerlo con autorización de padre/madre/tutor); pesar más de 50 kg; gozar de buena salud; no haber tomado antibióticos en los días previos a la donación; no haberse hecho tatuajes o piercing en el último año; y no estar gestando o amamantando.

Por su parte, quienes tengan más de 65 años pueden donar con certificado médico; y quienes hayan mantenido relaciones sexuales con riesgo de haber contraído alguna infección deben abstenerse de donar.

“En cuanto al consumo de drogas, ahora se admite fumar marihuana, pero tienen que haber pasado 72 horas desde que vos fumaste para poder venir a donar sangre”, explicó Mosso; y especificó que “no se admite que hayan consumido otros tipos de drogas”.

Además, es importante que hayan pasado al menos seis meses desde la última visita al dentista; y, en caso de haber donado sangre, dejar pasar dos meses entre ambas extracciones. Cabe mencionar que los varones pueden donar hasta cuatro veces por año, mientras que las mujeres pueden hacerlo hasta tres.

Quienes estén en condiciones de donar, deben desayunar correctamente y asistir con su Documento Nacional de Identidad (DNI). A su vez, “es aconsejable tomar mucho líquido antes y después de donar”, recomendó la bióloga.

Algunos de los requisitos para ser donante. Crédito: canal de YouTube del Ministerio de Salud de la Nación.

Distintos modelos de donación

Es muy común enterarse de pedidos de donantes de sangre para casos puntuales, lo que se conoce como donación por reposición. En estas situaciones empieza el peregrinar del entorno de quien necesita la transfusión para conseguir una cantidad determinada de personas que cuenten con un factor sanguíneo compatible con el del o la paciente.

“Cuando pasa esto es muy desesperante”, remarcó Mosso tras comentar que este modelo de donación “ya quedó obsoleto”. Además, recordó que hay quienes necesitan transfusiones de por vida y cuestionó: “¿Cómo puede ser que haya que pasar semejantes situaciones angustiosas para poder solucionarlo?”

“Esta forma de donación tiene esa enorme desventaja; sumado a que muchas veces la gente va a donar presionada por una situacion emocional, porque vos tenés algún vínculo afectivo por ahí con la persona que está enferma”, comentó.

La bióloga explicó que “la sangre que se obtiene así no es la sangre más segura”. En contraposición, existe el modelo de la “donación voluntaria, periódica y desinteresada. Algunos le suman otra palabrita: altruista. Porque es absolutamente con el ánimo de hacer solamente un gesto solidario”, detalló.

Se estima que un donante puede salvar hasta cuatro vidas. Crédito: Getty Images.

La importancia de la donación voluntaria de sangre

Al hablar de este tipo de donación, Mosso no sólo hizo hincapié en su carácter voluntario, sino también en su periodicidad. Esta busca lograr que haya siempre sangre disponible, sin necesidad de recurrir al modelo por reposición, en el cual el o la paciente y su entorno deben encontrar donantes.

“Vos tomás un compromiso con poder ayudar a personas que ni siquiera vas a conocer quiénes son”, remarcó; y aseguró que “si todos hiciéramos eso, todos nos educáramos en esto, entonces no haría falta estas tremendas movidas que hay que hacer cuando hay personas que necesitan sangre y no la tienen”.

A su vez, reiteró que “es la sangre más segura”, ya que quienes donan de manera habitual saben los posibles riesgos que puede haber y se cuidan o se abstienen de donar en caso de haber pasado por alguna situación riesgosa para la donación.

En este sentido, la bióloga afirmó que se necesita una comunidad de donantes voluntarios para cambiar la modalidad de donaciones de sangre en la Argentina. Al respecto, explicó que “entre un 3 y un 5% de su población tiene que ser donante en un país como para que se cubran las necesidades que hay regularmente y demandas de sangre”.

Es por este motivo que Mosso se propuso tratar la temática en las escuelas para que las y los estudiantes entiendan desde pequeños la importancia de la donación de sangre.

A través de estas jornadas y de la difusión de la temática, buscan “que la gente esté informada” y se anime a donar “porque es algo absolutamente seguro, que no trae ninguna consecuencia para la salud”, afirmó Mosso.

No todos los tipos de sangre son compatibles entre sí, por lo que la donación voluntaria es esencial para garantizar haya disponibilidad de todos los grupos y factores sanguíneos. Crédito: argentina.gob.ar.

Próximas jornadas en Ituzaingó

Además de la de este miércoles, en las próximas semanas habrá otras jornadas de donación, todas de 9 a 12 horas. El domingo 12 de junio habrá se realiza una en el Centro Cultural de Ituzaingó (Gral. Mansilla 893); el lunes 13 se realizará una colecta en la Agrupación 25 (Colombia 1193); y el sábado 18 otra en el Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús (Gral. Manuel Belgrano 22401).

Con respecto a esta última, Mosso comentó que, al ser en medio del fin de semana largo “hay que darle mucha importancia porque en el hospital cuando pasan así cuatro días de feriado la demanda de sangre nunca baja; pero sin embargo los donantes dejan de ir cuando es feriado”.