Segunda ola: El Gobierno bonaerense evalúa tomar medidas restrictivas

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, aseguró que el Gobierno ‘tomará medidas restrictivas’ para evitar el incremento de contagios, ante la llegada de la segunda ola del Coronavirus.

Lo anticipó en diálogo con C5N esta mañana, donde informó que se reunirán con expertos epidemiológicos para evaluar la implementación de restricciones horarias y se realizará una ‘ronda de consulta con los intendentes’, en tanto el anuncio de las medidas se concretará mañana. ‘Aumentó la ocupación de camas de terapia intensiva, es una tendencia que no ve posibilidades de bajar, por lo menos a corto plazo’, afirmó.

El funcionario recordó la utilización de la restricción nocturna a principios del verano en la costa bonaerense, cuando se habían alcanzado los 4.500 casos diarios, luego de haber tenido 1.300 hacia fin del año pasado.

Esas medidas ‘fueron muy fuertes hacia las zonas turísticas’ comentó y permitieron ‘andar un camino de descenso’ tras el pico registrado, aunque asumió que las cifras de contagios ‘siempre fueron altas’ y solo se comenzó a observar un ‘esquema de descenso’.

Con respecto a las actividades productivas, comerciales e industriales, el ministro de salud bonaerense indicó que se tratará de ‘preservarlas’ al igual que la presencialidad en las escuelas. ‘No encontramos que haya contagios en las escuelas’, mencionó, pero advirtió que si no hay acompañamiento de la población en cumplir las normas de cuidado ‘todo lo que se haga caerá en saco roto’.

Gollán señaló que las medidas que se tomen van a ser similares a las que se decidieron en el verano, aunque con ‘restricciones horarias más focalizadas’.

Más temprano, el Jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Enio García, había dado a conocer que el Gobierno evaluaba restringir actividades recreativas.

‘Hay evidencia de que frecuentar espacios cerrados no colabora. Por ahí, no hace falta cerrar los bares, sino tratar de que la asistencia sea en veredas, terrazas o espacios abiertos’, manifestó en diálogo con AM 750, y preció que el objetivo sería aplicar ‘una serie de medidas escalonadas para ir intentando y ver cómo impacta la curva’.

En relación a las variantes de Manaos y el Reino Unido del Covid-19, Enio García precisó que en la provincia ya fueron detectados determinados casos. Expresó que por ahora no hay ‘circulación comunitaria’, aunque no descartó que pueda ocurrir, ya que en la Ciudad de Buenos Aires ‘sí hay casos sin nexo epidemiológico de ambas cepas’.