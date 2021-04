Segunda Ola: ¿Se suspende el fútbol?

En el marco de la segunda ola de coronavirus en la Argentina, con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como epicentro de los contagios y ante la posibilidad de nuevas restricciones para frenar el crecimiento de los contagios, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, sugirió hoy la suspensión del fútbol profesional.

En declaraciones formuladas esta mañana a la señal de noticias TN, el funcionario provincial afirmó: “Si empezamos con las excepciones, después dicen no hay clases pero hay fútbol. Hay que dar el ejemplo. Si es algo drástico, tiene que ser en serio para todos”.

“Después nos dicen ‘cierran las escuelas pero mantienen el fútbol’. Seguramente el fútbol mueve menos personas, tal vez 300 por partido, pero también hay que suspenderlo e ir a un cierre estricto por 15 días. Cuando digo todo es todo”, agregó el ministro de Salud de la Provincia.

"Daniel Gollan":

Porque aseguró que se necesita un cierre estricto durante al menos 15 días e incluyó la suspensión del fútbol profesional pic.twitter.com/7nuBmEiAGO — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 26, 2021

Cabe mencionar que el fútbol fue alcanzado por el último DNU presidencial, con restricciones a la circulación en la Provincia y Ciudad de Buenos Aires, motivo por el cual los partidos que se disputan en el AMBA pueden comenzar -como máximo- a las 18:00 hs.

Pese a los dichos de Gollán, quien sugirió un cierre “muy fuerte” por 15 días, para limitar la circulación de personas, ya que el Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa “una situación muy crítica” en materia sanitaria, allegados a Casa Rosada afirman que el Gobierno Nacional “no tiene en agenda” la suspensión de la práctica profesional.

Desde la Asociación de Fútbol Argentino sostienen que lo planteado por el titular de la cartera sanitaria de la Provincia puede llevarse a cabo con un planteo formal del Gobierno Nacional. Incluso, fuentes cercanas al edificio de Viamonte 1366, ratificaron que “la pelota” la tiene el Ejecutivo: “Depende de Nación, lo tiene que pedir el Gobierno”, afirmaron.

Julio César Falcioni (DT de Independiente) es paciente de riesgo y se contagió de COVID-19 hace tres semanas.

El pasado 6 de abril, ante el inminente crecimiento de los casos en el país y con varios planteles con brotes de COVID-19, AFA publicó un comunicado en el que pidió por el estricto cumplimiento de los protocolos “de fase 1”.

Pese a que, por cuestiones lógicas, los planteles no fueron divididos nuevamente en grupos para los entrenamiento, fueron suspendidas las concentraciones, de igual modo que quedó prohibido el uso de los vestuarios durante los entrenamientos y fue solicitado a los futbolistas evitar compartir los viajes en auto.

Al mismo tiempo, también se informó que AFA realizaría “inspecciones para corroborar el exhaustivo cumplimiento de todas las medidas. De no cumplirse las mismas, se elevará un informe al Tribunal de Disciplina a fin de que obre conforme su competencia”.

Esta medida fue tomada luego de que varios planteles registraran contagios de forma masiva, algunos con hasta más de 20 afectados en el lapso de 15 días. Los más afectados fueron Sarmiento de Junín, Banfield, Gimnasia y Esgrima La Plata e Independiente.

Entre los jugadores contagiados en dichos planteles, hubo dos que llamaron poderosamente la atención: Sebastián Sosa, de Independiente, y Lucas Barrios, de Gimnasia, contrajeron el virus por segunda vez.

Tras superar el coronavirus, Barrios presentó una miocarditis leve de índole inflamatoria, por lo que no podrá volver a los entrenamientos hasta que se desinflame. “Está bueno que nosotros le demos el mensaje a la gente: es la segunda vez que me agarra Covid-19. Tenía anticuerpos y todo, y me agarró igual”, contó el delantero del conjunto Tripero.