“Sembrando Conciencia”: El festival de Isla Verde se realizará este domingo en El Palomar

Este domingo 25 de octubre a partir de las 15, la organización ambiental Isla Verde llevará a cabo su festival "Sembrando Conciencia", una actividad destinada a toda la comunidad con el objetivo de compartir los conocimientos de la preservación del medio ambiente y de pasar un buen rato entre vecinos y vecinas.





El festival, que se viene realizando desde hace años en el barrio, tendrá lugar en la Plaza de la Naturaleza (Derqui y Corvalán, El Palomar) y, en esta ocasión, tiene un color especial, ya que se estarán celebrando los 13 años de Isla Verde y su lucha por el cuidado de la naturaleza en el distrito.





Dentro de las actividades que se realizarán durante el festival, se encuentran distintas intervenciones artísticas, una feria artesanal, una asamblea abierta y diversas charlas y actividades para toda la familia.





Entre las charlas y talleres que se llevarán a cabo en el evento de este fin de semana, se encuentran las charlas sobre polinizadores y el conversatorio sobre aves migratorias.





Además, el encuentro contará con musicalización en vivo, a cargo del proyecto Filosofía Tilín-Tilín.





Por otra parte, según destacaron desde Isla Verde, durante el festival de este domingo se estarán pintando carteles y pañuelos con mensajes feministas: "Pensamos que la situación actual amerita reafirmar este tipo de posicionamientos", comentaron desde la organización.





La cita para participar del festival "Sembrando Conciencia" es este domingo 25 de octubre a partir de las 15 en la Plaza de la Naturaleza de El Palomar (Derqui y Corvalán). La actividad es abierta a la comunidad, pero se suspende en caso de lluvia.