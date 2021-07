“Ser hincha de Morón”, el libro que narra las aventuras de un fanático del gallito

Si hay una institución que se convirtió en insignia para el barrio, ese es el Club Deportivo Morón. En los últimos años, su crecimiento fue exponencial, a tal punto de que se encuentra a las puertas de un posible ascenso a Primera División. Much@s vecin@s del distrito ven a este equipo con gran cariño y le desean lo mejor. Sus hinchas, mientras tanto, sufren frente a la televisión cada partido que disputa el gallito y sueñan con el día en que volverán a las canchas, cuando la pandemia sea solo un mal recuerdo. Mientras tanto, un libro que relata las vivencias de un socio permite sumergirnos en el fantástico universo del ascenso argentino, colmado de dificultades pero lleno de pasión.

También podes leer Asalto comando a una financiera de Parque Leloir

Hace algunas semanas, se presentó “Ser hincha de Morón”, un escrito que permite revivir la tan ansiada vuelta del club a la Primera Nacional, luego de 17 años de estadía en la B Metropolitana. A partir de estadísticas, imágenes y recuerdos imborrables, este documento es esencial para tener bien presente las épocas pasadas.

Leo Suárez Bohn, autor del libro, se tomó unos minutos para dialogar con Diario La Ciudad y nos relató cómo surgió la idea de crear un proyecto como éste, en medio de una crisis sanitaria que no le permite a los espectadores concurrir a los estadios del futbol argentino desde hace un largo tiempo.

“Yo siempre fui de juntar recortes, revistas, diarios, cualquier cosa que salía de Morón yo me lo guardaba. Lo hago desde chico. Me atrapa el tema de las estadísticas. Sabía que en algún momento iba a hacer algo con eso. Este último año de pandemia me dedique de lleno a completarlo de manera personal. Está escrito con sentimiento de hincha, no tiene en ningún momento una narrativa profesional”, manifestó.

No caben dudas de que ser aficionad@ de un club de ascenso tiene enormes diferencias con cualquier persona que sigue las campañas de Boca o River. En este sentido, el autor rescató el rol que el club cumple en el distrito, ya que “el hincha de Morón es hincha del barrio, de la gente, es hincha de sus canchas, de la camiseta y los partidos son una excusa para juntarse. El orgullo va más allá de salir campeones. Ser hincha de Boca es fácil. El mundo del gallo engloba mucho más que una pelota de futbol y lo podes ver en la calle, colaborando con la comunidad”.

Por otra parte, la pandemia ha obligado a l@s fanátic@s de los clubes a recluirse en sus hogares y seguir los partidos de sus equipos de la manera que sea. Es por esto que la necesidad del reencuentro con sus pares se vuelve cada vez más grande. Ir a la cancha tiene una significación mayor que solo disfrutar de un espectáculo, es “ver a nuestros amigos, volver a cantar canciones, y a volver a gritar goles de Morón adentro de un estadio, como debe ser. Esperamos muy ansiosos ese momento”, concluyó.

¿Cómo hacer para comprar el libro?

Tod@s aquell@s que deseen adquirir el libro “Ser hincha de Morón” pueden enviar un mensaje a las redes sociales del proyecto, tanto en Instagram o en Facebook y allí recibirán información más precisa de cómo comprarlo y por donde retirarlo.