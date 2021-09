Sorgalim llega a CineAr Play, la película que ganó 8 premios internacionales y está protagonizada por un actor ituzainguense

Sorgalim se estrenará el 2 de noviembre de este año en la plataforma gratuita de Cine.ar Play del INCAA, luego de recorrer varios festivales internacionales y de haber ganado 8 premios. El thriller de José Luis Romano y Guillermo Taboada, se centra en la historia de una pareja sufre un grave accidente automovilístico. Por ser el que conducía, Ernesto se siente culpable de que Isabel haya quedado inválida. En busca de calma, se mudan al campo, donde Clara, una tía de ella, se ocupará de cuidarla. Contra todo pronóstico, Isabel comienza a recuperarse milagrosamente. Aunque es muy creyente, su tía está asustada: no es Dios el que está ayudando a su sobrina. Indiferente a los temores de Clara, Ernesto vaga confundido y atrapado en una misteriosa tragedia.

La Ciudad dialogó con uno de los protagonistas del film, el actor y vecino de Ituzaingó, Carlos Alberto Sarracini, acerca de su carrera, su papel en Sorgalim, y el éxito que tuvo en el mundo con la película que actúan también Gabriela Sae, María Luisa Tejeda, Jorge Ondarza, Hugo Herrera, Freddy Hellrigl, y Luis Cisneros.

– ¿Cuándo descubriste que querías ser actor?

“Desde chico me gustaba imitar a los integrantes de mi familia. En la escuela primaria he participado en algunos actos, haciendo de San Martín, bailando, y otras actuaciones. Con el tiempo, empecé a mirar telenovelas y para mí ser actor, era eso. Pero una vez que comencé a hacer distintos tipos de cursos, tanto en la Escuela de Teatro en Buenos Aires; como en la Escuela de Roxana Randon, Patricia Palmer, y Gustavo Garzón; en la Escuela de Teatro en Buenos Aires de Raúl Serrano (ETBA); en el Instituto Municipal de Teatro Avellaneda de María Luisa Robledo (IMTA).

A partir de ahí, me di cuenta que es mucho más profundo el campo de lo que es el actor. No es solamente actuar en una telenovela, sino que es la esencia de vivir el aquí y ahora, y el proceso de lo que uno va haciendo.”

– ¿En qué lugar te sentís más cómodo trabajando? ¿En televisión, cine o teatro?

“Me formé en el teatro. Pero a medida que fui descubriendo otras cosas, me apasiona mucho el cine. Tiene una magia muy particular y especial, y no tiene comparación. Hacer una historia, ya sea como protagonista o como actor de reparto o integrar el elenco de una historia. Estar en ese proceso donde se empieza a narrar algo y se desprende esa magia, para mí, es lo más importante.

Al teatro y la televisión no los desmerezco, porque también tienen su valor ético en cuanto a la formación para el actor en algunos aspectos, y también es importante. Pero mi orden es cine, teatro, y televisión.”

-¿Cómo es tu personaje en Sorgalim?

“Es una persona que siente mucha culpa porque, en un accidente automovilístico, pierde el control y su mujer queda cuadripléjica. Él entra en un estado de desesperación. Estando en la ciudad, cree que no va a poder salvar a su mujer, entonces la lleva al campo donde le han dicho que hay curanderos, brujos, gente que lo puede ayudar. Cree que esa es la solución, pero se desencadenan una serie de hechos que el espectador se va a sorprender.”

– Sorgalim tuvo muy buena repercusión y reconocimiento internacional. ¿Creías que iba a suceder esto? ¿Cómo lo viviste?

“En principio cuando empezamos a filmar esta película junto con el elenco, los directores y el guionista, nos planteamos ponerle toda la energía para ver qué producto final teníamos. Pero cuando estuvo terminada, editada, y doblada, empezaron a surgir los festivales y nos anotamos.

La verdad que estoy sorprendido, no esperaba lo que sucedió con Sorgalim. Inclusive haber ganado como Mejor Película en Santiago de Chile; y en otros festivales de India, Israel, Jerusalén, Montevideo, Punta del Este. Lo viví de una manera emocionante por realizar un protagónico en cine, con lo que me apasiona el cine por sobre todas las cosas. Sentí y siento una felicidad enorme.”

– Ahora van a presentarla en la plataforma de CineAr Play. ¿Cómo invitarías al espectador para que no se la pierda?

“Los invito a que aprovechen a verla, porque es una plataforma gratuita. Además, la película tiene tres enseñanzas. Es de suspenso, atrapante, que va teniendo cambios todo el tiempo, donde uno cree que va a suceder una cosa y termina sucediendo otra.

Creo que no estamos tan acostumbrados a ver este tipo de género suspenso/terror. Y me parece que para el que le gusta este género, es un incentivo para que puedan disfrutar en pareja, familia, o grupo de amigos. Un film que ha cosechado y sigue cosechando frutos, que realmente, no habíamos pensado en ningún momento.”

Por, Belén Medina.