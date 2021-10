“Talón rajado”, la nueva novela de Sergio Gramajo, se presenta hoy en el oeste

El escritor oriundo de Laferrere presenta su primera novela, un retrato en primera persona lleno de imágenes poéticas o entidades y lugares cargados de mística, como lo es el club Once Corazones (que ya fue protagonista de un relato de Gramajo y forma parte de los Relatos del Conurbano que lleva a cabo Radio La Ciudad) la escuela, las esquinas de ‘Lafe’, entre otras.

La Ciudad charló con Sergio Gramajo acerca de sus trabajos previos, su experiencia con su primera novela, su pasión por escribir y el anclaje en el conurbano.

¿Cuándo empezaste a escribir?

Empecé de una manera, podría decirse, fortuita. Por una actividad en la escuela primaria, cuando estaba en quinto o sexto grado. Se ve que a la maestra le gustó lo que yo había escrito. Lo mismo parece haberle pasado a la directora, porque cuando me quise acordar estaba leyendo para toda la escuela en el patio. La verdad, lo recuerdo con espanto. Ahora me da gracia, pero me dio mucha vergüenza.

Después de eso cobré fama de “poeta”, así que un día un compañerito de grado me pidió que lo ayude a escribirle una carta a una chica de la que estaba enamorado, como cualquiera a esa edad. La cosa es que después de eso, fueron varios los pedidos de ayuda para escribir cartas de amor, y claro, empecé a cobrar por mi trabajo.

¿Qué te movió a iniciarte en la escritura?

Había ayudado a una maestra del colegio a escribir una nueva canción a la bandera. Fui el único que se puso la causa al hombro, cosa que hice por ella y no por la escritura, claro.

Al ver el éxito que alcanzamos, me dijo algo así como que yo debería dedicarme a la escritura. Seguramente fueron otras sus palabras, pero la idea que quiero retratar es que ella me alentó a escribir, a seguir escribiendo.

Muchos años después, acompañé a mi hermano más chico a la escuela y noté que seguían cantando la misma canción que compusimos con mi maestra de sexto, la seño Inés.

Sergio Gramajo es autor de “El Oficio de los Monstruos”, “Tiempo Marginal” y “Vereda”, sus tres libros de poesía. “Talón rajado” es su primera incursión en la narrativa, editado por La Máquina Eterna Ediciones.

¿Cómo fue el proceso de escribir tu novela “Talón rajado”, de editarla y finalmente publicarla?

La novela entra en lo que se viene denominando en los últimos años como “literatura del Conurbano” o “literatura conurbana”. Trata de un personaje que va narrando su vida desde la infancia, pasando por la adolescencia, hasta algunos coletazos de la vida adulta. Cobra mucho peso el lenguaje poético, desde las descripciones y lo entrañable de los otros personajes que van apareciendo y se relacionan con ese personaje principal.

Los capítulos tienen una brevedad particular, y ahí también está presente la poesía.

El proceso de escritura se dio en un marco de pandemia. En una serie de intercambios de mensajes con unos amigos, escribí algo muy breve que fue una especie de puntapié inicial que desató lo que vino después. Tuve todo el tiempo presente la claridad de no escribir sobre la pandemia.

Después conocí a Osvaldo Bossi y me puse a trabajar en la novela a partir de unos cuantos capítulos que tenía escritos y que ya había compartido con la gente amiga de Te Caigo en Cuero, el coso literario del oeste del que soy parte, y durante casi un año trabajé con Osvaldo, con quien trabajé en la corrección del texto a partir de la lectura conjunta.

Después, me contacté con la editorial La Máquina Eterna, quienes le han dedicado a la edición y publicación de la novela, no solo un trabajo profesional, sino también mucho amor. Además de haber tenido el coraje de publicarla, claro.

¿Cuáles son tus referentes en la literatura?

Cuando era chico leía a poetas como Neruda, pero por suerte no es una referencia ni nada que se le parezca. Pero, nobleza obliga, es el primer poeta que leí. En poesía, mis autores más entrañables, si se quiere, son Valeria Zurano, Osvaldo Bossi, Mariano Blatt y Raúl Delgado.

Con respecto a la narrativa, el universo es un poco más amplio. Me marcaron obras como Rayuela, de Cortázar, Niebla de Unamuno, El Hacedor de Borges, por citar algunos de los clásicos, y más para este lado del tiempo, Leo Oyola sin dudas, desde esa maravilla novedosa de los superhéroes del Conurbano (Kryptonita) en adelante.

Cristian Alarcón siento que abrió una puerta enorme con este “tipo de literatura” en las escuelas desde “Cuando muera quiero que toquen cumbia”. Dolores Reyes, claro, y por supuesto la más bella del mundo: Camila Sosa Villada con Las Malas. Son libros, autores y autoras que de una u otra forma me marcaron.

“Talón Rajado” se presenta de manera presencial este jueves 21 de octubre desde las 20 en SAMA Bar, Italia 998, San Antonio de Padua, con la presencia de artistas del oeste como Brian Gramajo, Carla Pollacchi, Alejandra Di Ricci, Aníbal Florean, Germán Navas, Jaime Girón, Raúl Delgado, Pilo García y la cineasta Analía Melnik.