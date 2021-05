Tecnoman 2: preparan una enorme estatua en la Técnica 2 de Ituzaingó Sur pero necesitan ayuda

Docentes, directivos y alumnes de la Escuela Técnica Nº 2 de Ituzaingó Sur han comenzado una campaña solidaria para poder terminar con el proyecto ” Tecnoman 2″, una estatua de 7 metros de altura construida íntegramente por los y las alumnas en el taller del colegio y que será colocada en la entrada de la escuela. La estatua emula una conocida figura del mundo de los comics y representa también las habilidades que los chicos desarrollan en el colegio, una institución de educación técnica.

En el proyecto participa también la profesora de arte Gabriela Rodriguez quien en diálogo con La Ciudad contó la génesis del la idea: “Hace un tiempo mientras recorría el colegio, me encuentro con que dentro del taller había una enorme estatua de Ironman construido con chapa de zing que las y los chicos de cuarto quinto y séptimo año habían construido hace ya varios años. Le pregunto a la directora y me cuenta que por cuestiones de costos nunca se pudo poner en la entrada del colegio. Los chicos ya habían egresado y el proyecto quedo trunco. Desde ese momento me propuse terminar con la estatua y junto a los profes Lorena Rizzo, Fabian Cerdá y Juan Pablo Castro, que habían trabajado en la estatua, nos propusimos terminarla.”

“Hicimos varias reuniones y lo convocamos al artista urbano Rubén Díaz para que nos ayude con la base y entre todos arrancamos. Sumamos a los chicos que cursan ahora y empezamos a pensar como y donde presentar a TecoMan 2.”

Tecnoman 2

La estatua con su base tendrá una altura de 7 metros (más alta que la escuela, asegura Gabriela) y estará erigida sobre una base de material en el patio delantero. La Escuela está ubicada en el conocido triangulo de Blas Parera y Beltran (ruta 21) en Ituzaingó Sur.

El lugar donde se colocará a Tecnoman 2

Campaña solidaria

“El tema es que se necesitan materiales para poder terminarla y los chicos no tienen fondos para esto. Por eso es que iniciamos una campaña solidaria para que la comunidad nos de una mano con algunos materiales” cuenta Gabriela “Hicimos una lista de lo que se necesita, confiamos en que nos van a ayudar a terminar la obra,. Para concretar la ayuda, los interesad@s pueden comunicarse con los teléfonos de la escuela: 4692-4086 / 0257 – 11 6355-3300 o escribir al correo eestn2ituzaingo.ok@gmail.com . También se pueden conectar con las redes sociales de la escuela en: https://www.facebook.com/escuela.tecnica.73 o https://www.instagram.com/eestn2ituzaingo/