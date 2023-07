Terror Aventura Evolución llega por primera vez a Buenos Aires, ¡¡sorteamos entradas!!

Llega a la Ciudad de Buenos Aires uno de los eventos de terror más escalofriantes, un espectáculo que hace 13 años triunfa en Sudamérica y que ya recorrió toda la Argentina, Terror Aventura Evolución. Ahora, debutará el 6 de julio con atracciones espeluznantes y juegos terroríficos: espacio Merlina, Stranger Things y Vecna, Walking Dead, El conjuro, el cementerio sin salida,el museo del terror, kermesse del horror y muchas experiencias más que te pondrán la piel de gallina.

Se trata de un mega evento para “morirse de miedo” y “vivir una experiencia totalmente distinta”. Debutará en el Super Domo de la Ciudad (avenida General Paz y Crovara) el 6 de julio y hasta el 23, con atracciones espeluznantes, eventos terroríficos, proyecciones de películas, conferencias, documentales, exposiciones, juegos del miedo, celebridades invitadas y con los protagonistas de las mejores series y películas de terror en carne y hueso, que te pondrán la piel de gallina.

Una cosa es verlos en las películas y otra muy distinta es atravesar la pantalla y entrar de lleno en esos inimaginables mundos de miedo y terror. Si nos asustan en el cine, en las series y hasta en los videojuegos, imaginen cuán terrorífico puede sentirse el cruzarse de frente a estos personajes que más de una vez nos han sacado el sueño y nos han llevado a tener las peores pesadillas. ¿Están preparados entonces para enfrentar cara a cara a Freddy Krueger, Jason, Chucky, Pennywise (IT), Katy la niña asesina, la monja, el leñador asesino de Texas y Mundo Anabelle?

Pero, ¿qué tendrá este mega evento del miedo? Algunos de los espacios más terroríficos son:

El Espacio Merlina: un sector que recrea la habitación de este maravilloso personaje que estará vivo observándote y con quien, si sobrevives al susto, podrás sacarte fotos.

El Mundo Vecna: un recorrido interactivo alusivo a la serie Stranger Things, de gran montaje, donde habrá misterios, sustos, experiencias inimaginables y donde -si te animás- podrás interactuar con Vecna.

El Cementerio sin salida: un paseo interactivo con un despliegue de más de cien personajes, con un montaje de estructuras, sonido, vestuario, maquillaje y efectos especiales que generarán una vivencia sin precedentes.

Walking Dead : un recorrido temático guiado que recrea una ciudad donde todos sus habitantes se han convertido en zombies, cien personas en vivo, efectos FX y maquillajes especiales, que ilustran una temática entretenida y con escenas de alto impacto, utilizando mucha tecnología.

El Conjuro: una recreación de la película con show audiovisual e interacción con el público.

Museo del terror: Los mayores éxitos del cine de terror tendrán su museo con piezas específicas, vestuario, recreación de escenas y quien dice su aparición en vivo. Un paseo imperdible por la historia del género.

Kermesse del horror: Juegos interactivos, novedosos por su tecnología y temáticos por la relación con el género de terror.

Escenario principal: Allí se desarrollarán distintas actividades. Estarán famosos youtubers, personalidades y habrá un concurso de cosplay, animé, batallas de rap con estrellas invitadas, premios y diversas actividades interactivas.

Cine 7D: El cine experimentado con la tecnología 7D, montado en un súper tráiler, butacas flexibles y efectos de agua, luces interactuando en medio de los rodajes y recreación de la película.

Diario La Ciudad y Radio Kamikaze sortearan entradas para el día de la inauguración, mañana jueves 6 de julio. Habrá 5 ganadores con 3 entradas cada uno. Solo tenes que entrar al Instagram de la radio que te dejamos aquí y participar. Se sortean mañana a la mañana !!suerte¡¡

Rodrigo Mare, el creador y productor del evento, señaló que “este evento tiene más de 13 años de trayectoria en toda la Argentina. Hemos recorrido toda Sudamérica. Es un espectáculo que tiene como hilo conductor el terror, algo que atrae a varias generaciones y que apunta a todo público”.

Según precisó, Terror Aventura Evolución tiene una particularidad: es un espectáculo donde el visitante no es solamente espectador sino protagonista. “Es uno de los pocos espectáculos del mundo donde si la gente no entra e interactúa, éste no se puede desarrollar. Todo lo que es recorrido e interacción con los distintos personajes funciona acorde a la reacción del público. Es una forma muy distinta de divertirse y les va a encantar”, aseguró.

Por último, Mare detalló: “Es la primera vez que vamos a estar en Buenos Aires, después de 13 años de recorrer todo el país. Creemos que es un momento madurativo del evento y que es una mega propuesta divertida y novedosa, que seguramente va a encantar en la Ciudad y que, hasta el momento, es única. Todo lo que está hecho en este evento (los recorridos, escenarios, efectos especiales, etcétera) están preparados y pensados para interactuar con la gente y eso lo hace muy interesante”.