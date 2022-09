“Tierra Incógnita”: La historia de Fernando Malfitano, el actor moronense que brilla en Disney Plus

“El llamado de confirmación para actuar en Tierra Incógnita me encontró pintando las rejas de mi casa”, cuenta entre risas Fernando Malfitano, actor oriundo de Morón que interpreta a uno de los antagonistas en la nueva serie de Disney Plus que se convirtió en la primera producción de terror nacional.

Malfitano, quien comenzó estudiando actuación en su adolescencia en una escuela de Haedo, se pone en la piel de Javier, uno de los jóvenes del misterioso pueblo de Cabo Qwert, lugar donde se encuentra el parque de diversiones Tierra Incógnita que fue el escenario de una desaparición tenebrosa hace años atrás.

Fernando Malfitano es un actor oriundo de Morón que actualmente se desempeña como villano en la nueva serie de Disney Plus “Tierra Incógnita”

La Ciudad conversó con Fernando Malfitano acerca de sus primeros pasos en la actuación, su formación en el oeste y con Agustín Alezzo, la llegada de Tierra Incógnita y los desafíos de construir a un villano para Disney.

¿Cuándo empezaste a estudiar actuación? ¿Cómo surgió tu pasión por actuar?

Empecé a estudiar actuación en el 2012 cuando tenía 16. Ahora tengo 26 y estoy cayendo en que, sin darme cuenta, pasaron ya diez años…

La pasión surgió como un juego, al principio. Cuando empecé a estudiar yo aún iba a la escuela y quería hacer alguna actividad por fuera del colegio. Mi hermana hacía comedia musical en una escuela de Haedo y era algo que veía que la llenaba, que le gustaba mucho. Entonces yo, como todo hermano menor, quizás quise comenzar a imitarla y empecé a ir por el mismo camino.

La diferencia es que, mientras ella tenía un estudio más integrado con ambas disciplinas (música y actuación), yo tomaba las clases de teatro únicamente. En ese momento, yo no iba mucho con la onda del canto y el baile, como que no me gustaba demasiado.

¿Dónde estudiaste? ¿Cómo definirías tu trayectoria como actor en formación?

Luego de mis primeros pasos en la escuela de Haedo junto con mi hermana, me fui a hacer la carrera de actuación durante cuatro años en la escuela de Agustín Alezzo, un director de teatro y maestro de actores que fue uno de los pioneros de la introducción del método Stanislavski en el teatro argentino.

Incluso tuve la posibilidad de tomar clases con él, de generar un vínculo entre profesor y alumno que me cambió muchísimo la mirada, la forma de pensar a la hora de actuar. Me hizo crecer un montón.

En cuanto a mi trayectoria, creo que la pienso como una especie de escalera. Siempre fui subiendo, por más que algunos escalones hayan sido o muy pequeños o muy grandes, nunca dejé de intentar. Y creo que la actuación es eso: Siempre tratar de seguir subiendo, a fuerza de trabajo y voluntad, hasta el fin de nuestros días.

¿Cuál fue tu primer proyecto actoral? ¿Cómo recordás esa experiencia?

El primer trabajo que hice fue una publicidad para unos jugos y fue una situación de emoción pura. ¡No podía creer que me habían llamado! Era uno de los primeros castings que realizaba, y ya había quedado. Una locura. Después de esa experiencia, empecé a ir cada vez a más castings y con más ganas y entusiasmo, porque empecé a pensar “Che, esto puede ser que sea para mí”.

Aunque, debo admitir que esa primera vez fue algo raro, en el buen sentido. Recuerdo que me acompañaron mis papás, porque yo era menor de edad. Y fui al rodaje, grabamos un buen rato y, a la vuelta, hablábamos de lo que hice, con toda la naturalidad. ¡Y era algo increíble! Una experiencia completamente nueva.

“Tierra Incógnita” es la primera serie de terror argentina producida por Disney. En ella, Fernando Malfitano interpreta a Javier, uno de los villanos.

¿Cuáles consideras que fueron tus primeros “grandes momentos” o grandes pasos en la actuación?

Los grandes momentos son difíciles de definir, pero me voy a quedar con algunos: Tuve la posibilidad de hacer participaciones en algunas series de Polka y Telefé en donde hice apariciones en algunos capítulos.

También considero un gran paso el hecho de haber tenido la chance de viajar a otros países gracias a la actuación, como España, Chile o Dubai, donde he ido a grabar y seguir trabajando. Yo amo viajar, y si encima eso se combina con esta profesión, es un combo que se convierte indudablemente en un momento enorme, tanto en lo laboral, el crecimiento profesional y en lo personal también, por supuesto

¿Cómo llegaste a participar de Tierra incógnita para Disney Plus? ¿Cómo te sentiste cuando te llamaron para participar de la serie?

El proyecto de Tierra Incógnita llegó en diciembre del 2020 cuando empecé a hacer los primeros castings para participar de la serie. Hicieron todo un proceso de filtrado y me di cuenta que yo iba pasando y quedando. Hasta que, un día, me llamaron para decirme que quedaba en el reparto efectivamente. Y fue muy gracioso porque, durante el llamado, yo estaba muy “Ah sí, bárbaro, gracias”, pero cuando corté…Estallé en emoción.

Me acuerdo que estaba pintando unas rejas en mi casa durante la tarde y, en el medio, el llamado. Cuando corté empecé a pintar las rejas a las apuradas, con la cabeza en la serie, cien por ciento emocionado y sin poder creerlo. Se me fue la cabeza.

Era una alegría enorme y que no se comparaba con nada. Si bien yo había participado en series, había estado en pocos capítulos o con apariciones rápidas. Y este era mi primer contrato en una serie con un personaje secundario, con su propia historia y lo demás. Era algo que esperaba mucho, ¡y encima para Disney!

¿Qué podés contarnos de Tierra incógnita? ¿Y de tu personaje?

Tierra Incógnita es una apuesta espectacular. Hay un trabajo de trasfondo, previo a los rodajes, que tiene que ver con la dirección de arte, con cómo está armada la escenografía, los sets de grabación, todo.

Es algo muy diferente a lo “más cotidiano” de Disney, en donde podemos ver cantantes, bailarines, muchos artistas como protagonistas. Y en Tierra Incógnita, al ser una serie de terror, tiene toda otra historia de fondo, con un chico que viaja a otro pueblo, se reúne con sus amigos, etc. Honestamente, es algo que Disney se animó a hacer saliendo de lo habitual de la compañía, y lo hizo en Argentina.

Respecto a mi personaje, mientras lo ensayaba y repasaba la letra, me di cuenta que Javier es muy parecido a mí. Tiene unos arranques así de la nada que nos hacían reír mucho cuando grabábamos, porque es un tipo muy colgado, un pibe muy distraído, ¡parecía que me quedaba justo! Y eso me dio mucha alegría.

Yendo un poco a la composición del personaje, es un chico muy trabajador, que labura de carnicero y, en cuanto tiene un momento libre, va a juntarse con sus amigos. Javier es bastante malvado, porque está en el grupo de “los malos”, los antagonistas. Y eso es algo que me gustó mucho hacer, me resultó divertido e interesante.

¿Cómo fue la preparación para interpretar tu personaje en Tierra Incógnita?

La preparación se hizo muy llevadera porque Disney nos ofrecía ensayos con el elenco, junto con una coach actoral que nos iba guiando a todos juntos. Y la serie, al tratarse sobre un grupo de amigos, eran pocas las escenas que tenía yo solo. Entonces, siempre nos juntábamos a ensayar previamente a los rodajes. De igual manera, existe una preparación previa del personaje que es muy personal, un laburo muy de cada uno en sus casas.

Ambos procesos son importantes: La preparación personal individual y la preparación con otros compañeros. Porque, cuando uno ya se sabe su personaje de haberlo estudiado previamente en casa, en soledad, eso te permite posteriormente salir a escena con otros y poder jugar y actuar muchísimas cosas que son un adicional.

¿Cómo fue el trabajar con los demás actores y actrices del rodaje de Tierra incógnita?

Trabajar con los demás actores y actrices fue hermoso. Fueron muchísimos meses de laburo juntos, entre rodajes y ensayos, en donde nos sentíamos ya como una familia. Estábamos todos los días juntos, practicando, grabando. Y, cuando no estábamos trabajando, algunos fines de semana nos juntábamos a joder, salíamos a comer, etc.

¿Cuáles fueron las devoluciones que recibiste por parte de los directores y tus compañeros acerca de tu desempeño?

Me sorprendí porque recibí muy buenas devoluciones. Al principio, yo pensaba que mi personaje iba a pasar más o menos desapercibido, pero, charlando con el director, él me hizo saber que lo que estaba haciendo estaba muy bien.

Además, mi personaje, ya al final de la temporada, va tomando una cierta destreza más física que fui trabajando mucho en los ensayos, y eso me hizo recibir muchas felicitaciones que no esperaba. Hay una parte que a muchos de mis compañeros les quedó marcada, donde tuve que moverme de una manera muy particular, y que sorprendió a la gente de producción y directores, para bien.

¿Qué consejo le darías a un actor o actriz que recién está empezando en el arte de actuar?

Les diría que siempre estén en completo estudio, practicando. Por más que sea en una escuela chica, en una academia grande o en un grupo de actuación, que no dejen de trabajar. Siempre hay que estar activo porque las propuestas pueden llegar en cualquier momento. Los actores y actrices tienen que estar preparadas para cualquier casting.

Además, hay que tener en cuenta que la actuación es un camino muy largo. Si no estás dispuesto a dar toda tu vida y a trabajar constantemente, probablemente no sea esta la mejor opción. Porque uno no se tiene que cansar nunca de actuar, de ir a castings, más allá de la frustración de las cosas que no salen como uno quiere. Hay que permanecer tranquilo y seguir formándose, porque acá hay lugar para todos.