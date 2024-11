Tiros frente al Shopping Nine: un ladrón muerto y tres detenidos

Una escena de película ocurrió frente al Shopping Nine, en Moreno. La Policía persiguió durante 8 kilómetros a una camioneta con la patente suprimida. Al llegar al semáforo frente al Shopping, los cuatro delincuentes intentaron fugar a pie, disparando hacia los uniformados. Uno de los ladrones falleció y otro resultó herido, al igual que una oficial.



La violenta secuencia inició cuando un móvil policial dio seguimiento a una VW Tiguan blanca, que tenía la patente suprimida y coincidía con la denuncia de un robo ocurrido el 16 de noviembre en General Rodríguez.



Los delincuentes a bordo de la camioneta extendieron la persecución durante 8 kilómetros, hasta que bajaron frente al Shopping Nine. Pero no contaban con que el semáforo de la Avenida Victorica los iba a detener.



Al no poder continuar escapando con el auto, decidieron continuar la fuga a pie y disparando hacia los agentes con la intención de generar distracción. Incluso uno de ellos, con desesperación por escapar, cruzó la Autopista a pie.



Pero los agentes respondieron a los disparos y el tiroteo fue feroz: uno de los ladrones murió tras recibir un disparo, otro fue herido, al igual que una policía. Los tres sobrevivientes fueron detenidos en los alrededores del centro comercial.



El hombre fallecido fue identificado como Daniel Sánchez, de 47 años y al momento del crimen cargaba con una pistola 9mm. Había sido condenado en 2009 por el homicidio de un policía en La Matanza y tenía causas por secuestro extorsivo en Morón y San Martín.



Los delincuentes detenidos son Franco Ojeda (26), Nicolás Arce (27) y Marcos Gómez (35). Todos con domicilio en el barrio Ejército de los Andes, en la localidad de Tres de Febrero.

Investiga el hecho la UFI N°4 de Moreno, a cargo del Dr. Soñora, que dispuso el secuestro de las cuatro armas de los delincuentes y de la camioneta.