Francisco: Todavía no logramos dimensionar la envergadura de su ministerio

La Iglesia no es la misma que la de hace 12 años, la renovación que trajo a partir centrar la acción en la misericordia, en la salida al encuentro de los hermanos, en recibir y acoger “a todos, todos, todos”, en querer construir una Iglesia pobre para los pobres y en el cuidado de la casa común.



Podrá haber todavía repliegues conservadores que busquen encerrar a la iglesia en normas y reglamentos que excluyan a muchos, pero den certeza a pocos, allí resonarán las palabras de Francisco “…Prefiero una Iglesia accidentada por salir a las calles, que enferma por encerrarse.”



Estamos atravesando un tiempo de oración, para dar gracias a Dios por el pastor que tuvimos, para pedir por su eterno descanso, para pedir que Dios ilumine el camino de la Iglesia en los pasos que ha de dar y para comprometer nuestros caminos en el servicio!



En nuestra ciudad lo sentimos especialmente cercano, su familia vive en Ituzaingó y él venía a verlos viajando en el tren, como un vecino más. Ayer me llegó un mensaje de una señora que carga mucho sufrimiento “Se nos fue el padre del mundo entero, el padre de los pobres no tengo consuelo…rezaré por su almita”



Gracias Francisco, seguimos caminando!



Por el Padre Germán Meling - Párroco de San Judas Tadeo - Ituzaingó