Todo listo para el Under FU, la previa al Festival Urbano de Moreno

Desde la organización de este evento, desarrollado por la Subsecretaría de Juventudes del Municipio de Moreno, han anunciado que este sábado 27 de julio en la Casa de la Cultura (Dr. Alberto Vera 247) se llevará adelante una nueva edición del Under FU. En el mismo se podrán escuchar a diferentes artistas y compartir una tarde con amigos.



La jornada comenzará alrededor de las 14:00hs y durante el mismo se presentarán diferentes artistas y exponentes locales de la cultura urbana. Son varios los nombres ya confirmados de cara a la realización del Under FU, dentro de los cuales se encuentran Oney1, Cerounno, Tizishi, Picki Lejano Oeste y Bastardos del Under.

Es importante recordar que el Under FU es la parte previa a lo que, desde 2021, se conoce como el FU Moreno. Este convocante evento, a partir de su irrupción en la escena urbana del conurbano bonaerense, invita a jóvenes a disfrutar de presentaciones musicales -obviamente encasilladas dentro de lo que es la cultura urbana- de variados artistas locales y hasta artistas consagrados como Trueno, Acru, Emilia Mernes, Neo Pistea y Nicky Nicole se han subido a su escenario.



Este año, el FU Moreno se llevará adelante el 21 de septiembre para festejar el Día de la Primavera y Día del Estudiante. Es por esta razón, y pensando en la convocatoria que año tras año viene generando este evento, que una vez más el lugar elegido para desarrollar el mismo es la tradicional Plaza Buján (Justo Daract y R. P. N°7).



Mientras tanto, y al mismo tiempo que se termina de armar el FU Moreno, encontramos al Under FU como una propuesta atractiva -totalmente libre y gratuita- para escuchar y descubrir artistas urbanos. Además, durante este día se encontrarán activos Food Trucks con increíbles comidas y bebidas para degustar en el lugar.