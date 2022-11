Todo sobre LiSA, la artista musical japonesa cuyo documental arrasa en Netflix

Si te gusta Kimetsu No Yaiba (Demon Slayer), seguro te gusta LiSA. Y, si no es así, es muy probable que quedes encantadx luego de ver el nuevo documental que recorre su vida y obra y que recientemente ha llegado a Netflix. Se trata de “LiSA: Another Great Day”, dirigido por Taketoshi Sado.

El trabajo audiovisual acerca de la cantante de grandes openings como los de Kimetsu No Yaiba, Sword Art Online o Angel Beats! se realizó en marco de la celebración por los diez años de trayectoria de la cantante.

El documental permite observar la verdadera cara de LiSA (acrónimo de Life Is Smile Always) pasando por sus facetas musicales en sus inicios, la fama que supo alcanzar tanto en su Japón natal como internacionalmente, y los proyectos a futuro para su carrera.

“LiSA” es el seudónimo de Risa Oribe, la artista nacida en Seki que rompe récords en todas las plataformas digitales.

Además, “LiSA: Another Great Day” oficia como una puerta de entrada para conocer no solo a la cantante y compositora que se presenta a sala llena en los escenarios más importantes de Japón, como el Nippon Budokan Arena o el “Anime Festival Asia”, sino también a la mujer que está detrás de todo el éxito.

LiSA, íntima

Más allá de la trayectoria, la fama y el éxito que rodean a la artista y compositora japonesa, el documental intenta mostrar a LiSA en la intimidad con su familia, quienes incluso llegan a ser una voz importante en el film, especialmente su madre, quien ha criado sola a la cantante y su hermana.

Así, “LiSA: Another Great Day” nos presenta a LiSA pero también a Risa Oribe, el verdadero nombre de la cantante, quien nació en Seki (Prefectura de Gifu) el 24 de junio de 1987. Oribe es la mayor de dos hermanas y, según se relata en el documental, ha contado con una infancia difícil. Su familia ha pasado por momentos de carencias y necesidades, lo que provocó que la madre de Risa tenga que trabajar constantemente y esté fuera de su casa.

“Yo quería ser siempre una buena niña y no dar problemas.” Risa Oribe en “LiSA: Another Great Day” al hablar de su infancia y la necesidad de perfeccionarse en pos de ayudar a su madre.

Lo que sorprende en “LiSA: Another Great Day” no es solamente el talento de una cantante japonesa que ha logrado conmover tanto dentro como fuera de su país natal, sino la humildad de la persona detrás del proyecto musical. Así, Risa se roba el protagonismo de LiSA y permite observar a una mujer que intenta siempre dar lo mejor de sí y transmitirle un mensaje de aliento a sus fans.

Si querés saber más sobre la trayectoria de LiSA y su nuevo documental “LiSA: Another Great Day” podés ver el último episodio de la versión audiovisual de #ElMomentoOtaku, donde además damos una gran noticia acerca de un recital de la cantante…