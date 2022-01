“Todos por Ciro”, la lucha de una familia para que su pequeño se recupere de una enfermedad

En los últimos tiempos, las redes sociales se han establecido como un canal de ayuda ante diferentes situaciones complicadas que les tocan atravesar a l@s más pequeñ@s . Este el caso de Ciro, un niñ@ que se encuentra internado a la espera de que le puedan dar el alta tras una cirugía de gastrotomía. L@s médicos encargados de cuidar de su salud manifestaron que únicamente podrá regresar a su hogar en caso de que sus seres cercanos puedan contar con los materiales necesarios para que su proceso de recuperación continúe en las mejores condiciones. Es por esto que iniciaron una campaña a la que titularon “Todos por Ciro” con el gran objetivo de recibir la contribución de la comunidad y, de esta manera, que el joven reciba la asistencia necesaria de forma ambulatoria.

A propósito de este tema, desde Diario La Ciudad, nos pusimos en contacto con Marta, familiar de Ciro, quien nos contó detalles de cómo atraviesa este momento el pequeñ@, las particularidades de lo que será el proceso de recuperación y de lo que resulta más urgente por este entonces en relación a donaciones.

“Actualmente Ciro sufre de traqueotomía y gastrotomia. Lamentablemente él no deglute, es no vidente y no tiene motricidad. Es por esta razón que necesita de la ayuda del oxígeno de manera constante y, a su vez es electrodependiente. Su proceso de evolución depende en gran medida de estos elementos”, relató.

De esta manera, una de las grandes necesidades con las cuales cuenta Ciro tiene que ver con estas herramientas que son sumamente costosas para cualquier familia. “Se necesita con suma urgencia de tubos y mochila de oxígeno, uno es reservado especialmente para el domicilio y otro deberá ser utilizado para el traslado”.

A propósito de este tema, Marta fue contundente: “sin el oxígeno no podría recibir por parte de los especialistas el alta médica, como así también requiere de una bomba para su posterior alimentación. Esas cosas resultan indispensables actualmente y esperamos poder conseguirlas lo antes posible. Afortunadamente, su familia ya recibió varias donaciones por parte de vecin@s para poder construir un espacio hospitalario en su hogar, aunque siempre una ayuda es muy bien recibida”.

¿Cómo hacer para contribuir con esta causa?

Si estas interesado en donar algún objeto o queres simplemente contribuir con la causa, podes enviar dinero al CBU: 0000003100084616318290. Ya sea con 100 o 200 pesos podes ayudar a que Ciro reciba el tratamiento necesario y, de esta manera, pueda volver a reencontrarse con todos sus familiares.