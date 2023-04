Trabajadores de Clarín se enfrentan a una nueva ola de despidos en su redacción

Las y los trabajadores de Clarín, así como ocurrió en 2019, se enfrentan a una nueva ola de despidos. La situación comenzó a conocerse durante la madrugada de este domingo, con un total de 48 personas desvinculadas de la empresa.

Horas después de haberse puesto en evidencia el accionar del Grupo Clarín, intervino el Ministerio de Trabajo dictando una conciliación obligatoria por 15 días hábiles. Esta medida, en principio, proponía retrotraer la cesantías y obligar a la empresa a garantizar esa instancia. Lamentablemente, desde Clarín no solo no acataron dicha conciliación obligatoria sino que además no dejó entrar a sus trabajadores y trabajadoras a realizar sus tareas en el edificio de Tacuarí 1840.

Este accionar del Grupo Clarín no es nuevo. De hecho, allá por el 17 de abril 2019, la empresa despedía a 65 trabajadores. Ahora, cuatro años más tarde, la historia vuelve a repetirse. “Al enterarnos y tomar conocimiento de la noticia, junto al SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), inmediatamente vinimos a la puerta del diario y realizamos una asamblea”, le relató Sebastián Díaz, delegado del SiPreBA en Clarín, a Radio Kamikaze.

“Las vallas siguen puestas y nuestros compañeros siguen teniendo vedado el ingreso”, señaló el entrevistado. Esta situación golpea de lleno a trabajadores de años, como redactores, diseñadores, fotógrafos y empleados de sistemas. “Ellos argumentan la necesidad de cambiar perfiles y lo que termina pasando cuando uno revisa la lista de los despedidos, es que esta tiene muy poco anclaje con la realidad”, agregó.

#DespidosEnClarin



CLARÍN NO ACATA LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA E IMPIDE TRABAJAR A LES COMPAÑERES QUE QUIERE DESPEDIR



Este lunes 17/4, pese a que el Ministerio de Trabajo de la Nación había dictado conciliación obligatoria que exige retrotraer los 48 despidos (sigue…) pic.twitter.com/EU7vR94WBa — Comisión Interna Clarín (@delegadosclarin) April 17, 2023

Las acciones llevadas adelante por Clarín, en contra de sus trabajadores “tienen un correlato anti-gremial”, expresó Sebastián Díaz. “Clarín es, por supuesto, un representante muy fuerte en la cámara empresaria AEDBA y creo que esto es un contraataque y una avanzada de parte de la patronales”, compartió el entrevistado.

Las y los trabajadores “estamos organizados y daremos la pelea que podamos dar”. “Hay que dar la pelea por nuestra dignidad y también por nuestro oficio”, señaló el entrevistado. Este, para finalizar, sentenció: “no podemos permitir que Clarín y la patronales, conviertan al periodismo en un hobby”.