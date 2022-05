Tras la polémica salida de Coyette, Deportivo Morón empató frente a Riestra

Fueron días complicados los que le tocó atravesar a Deportivo Morón. Luego de la confirmación de Walter Coyette como flamante entrenador del gallito, para sorpresa de todos, el profesional dejó su cargo en las últimas horas. Al parecer, las diferencias que tenía con la comisión directiva desembocaron en este final tan poco previsto por los seguidores de la institución del oeste de la provincia de Buenos Aires. En medio de esta polémica que causó mucho ruido, los rojiblancos se enfrentaron a Deportivo Riestra en el Nuevo Francisco Urbano, en el marco de la jornada 17 de la apasionante Primera Nacional. El rendimiento de este conjunto no estuvo a la altura de las expectativas.

En la fría noche de ayer en el conurbano bonaerense, Deportivo Morón empató 1 a 1 frente Riestra y, de esta manera, extendió su mal momento al interior del campeonato local. Tras la salida del ex director técnico de Chacarita, Alejandro Miglardi, ídolo del club, tomó las riendas nuevamente del primer equipo y mantuvo la base de jugadores que se desempeñó en encuentros anteriores.

A los cinco minutos del primer tiempo, Walter Acuña, atacante de Riestra, transformó un penal en gol y, de esta manera, adelantó en el marcador al conjunto comandado por Guillermo Duró. No obstante, rápidamente, Gastón González empató el partido y puso las cifras definitivas en este duelo.

Con este resultado, Deportivo Morón quedó posicionado en el puesto 27 en el campeonato de la Primera Nacional. En total, este equipo tiene 18 puntos y hace cuatro encuentros que no logra encontrar la victoria. En la próxima jornada, tendrá el difícil desafío de chocar versus Belgrano, puntero de esta categoría.

La salida de Coyette de Morón

Apenas llegó a esta institución, Walter Coyette tomó una determinación que despertó malestares al interior de la comisión directiva de la institución: prescindir de los servicios de Damián Akerman, uno de los máximos ídolos del club. Frente a esta situación, los encargados de comandar al gallo decidieron rescindir el contrato del DT y optar por nuevos rumbos.

En las próximas semanas, se conocerá en profundidad cómo será el futuro de Deportivo Morón. No caben dudas de que su presente no es bueno, por lo que sus focos están posicionados en alejarse de los puestos de descenso. Sin embargo, sus aficionados no pierden la esperanza de hacerse presente nuevamente en la Liga Profesional.