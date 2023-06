Tras su absolución, Juan Darthés reapareció en público a través de un video en sus redes sociales y Thelma Fardin salió a responderle

Este domingo, el actor Juan Darthés realizó su primera aparición pública en cinco años, tras la denuncia por abuso sexual de la actriz Thelma Fardin en el 2018 que culminó en la absolución del actor, por parte de la justicia de Brasil. En un video difundido en las redes sociales de su abogado, Fernando Burlando, Darthés agradeció el apoyo de sus fanáticos, amigos y familia e insistió en que “la verdad resiste”.

Al respecto, el abogado defensor del actor destacó en el posteo del video que siempre confió en Darthés: “Yo conocía cosas que muchos no. A vos, a tu mujer, tus hijos y, además, te sometí a todo tipo de estudio y pericia que sé para vos fue un tormento. Aferrarse a Dios a la familia y al amor por la verdad es nuestro camino”, agregó.

En el 2018, Thelma Fardin denunció al actor argentino por un abuso sexual que ocurrió en 2009, cuando ella tenía tan solo 16 años, en el marco de una gira por Nicaragua por la serie juvenil “Patito Feo”. La denuncia de Fardin inició todo un movimiento que envalentonó a miles de víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, quienes se animaron a contar sus historias bajo el lema “Mirá cómo nos ponemos”, haciendo referencia a la frase que le había dicho Darthés a Fardin al momento del abuso.

En mayo de este año, la justicia brasileña decidió absolver a Juan Darthés y consideró que “los testimonios de testigos no fueron suficientes para dar por probados los tocamientos y el sexo oral a la menor”, en palabras del magistrado Fernando Toledo Carneiro. Sin embargo, la fiscalía y la defensa presentaron una objeción ante el fallo e insisten en la apelación.

La palabra de Thelma Fardin

Tras darse a conocer el video en el que Juan Darthés celebra que los fallos emitidos “fueron claros y contundentes”, Thelma Fardin afirmó que la aparición pública del actor y sus palabras son “un mamarracho”. Además, agregó: “Es un tipo que no aceptó responder preguntas en el juicio, porque si lo sacaban de su discurso armado se pisaba porque sabe perfectamente lo que me hizo. Seguirá mintiendo“.

Respecto de la posibilidad de que el actor acusado pueda llegar a tomar acciones legales contra Fardin, la actriz comentó que él no puede denunciarla, debido a que no hay jurisprudencia necesaria para hacerlo. “Todo esto lo hace solo para asustar a otras víctimas. Yo digo la verdad y lo voy a probar. Vamos a apelar. Mi mensaje es para las pibas: estos dinosaurios no nos van a callar porque tengan una Justicia amiga de su lado“, sentenció.