Tren Sarmiento: este sábado las formaciones no se detendrán en una estación del Oeste

El fin de semana extra largo, por la celebraciones de Pascua, se viene con algunas modificaciones en las frecuencias y las paradas del Tren Sarmiento. Descubrilas en esta nota.

A partir del jueves 6 y hasta el domingo 8 de abril, el Tren Sarmiento funcionará con algunas modificaciones debido al fin de semana largo de Pascuas. Las mismas fueron informadas en la página oficial de Trenes Argentinos, y son las que se detallan a continuación.

El jueves 6 de abril, los trenes circularán según cronograma de sábados. Esto significa que el primer tren dela estación de Once con destino a Moreno saldrá a las 4:05 de la madrugada, y el último, partirá desde la terminal porteña a las 23:50. En sentido contrario, el primer tren de Moreno a Once saldrá a las 3:10, y el último lo hará a las 22:30 horas.

El viernes 7 de abril, el Tren Sarmiento funcionará de acuerdo al cronograma de domingos y feriados. Es decir, la primera formación desde Once a Moreno saldrá a las 5:00 am, y la última a las 23:50 horas. Por su parte, el primer tren desde Moreno con destino a Once partirá a las 4:08 horas, y el último lo hará a las 22:30 horas.

La estación en la que no se detendrá el tren

El sábado 8 de abril, las formaciones del Tren Sarmiento no se detendrán en la estación de Ramos Mejía. “Entre las 11 y las 13 horas, los trenes sentido Moreno – Once no se detendrán en la estación Ramos Mejía, por la obra de construcción de puentes modulares“, informaron desde la página oficial. El último servicio que se detendrá en la estación Ramos Mejía será el que parte desde Moreno a las 10:20 hs. y pasa por Ramos Mejía a las 10:55 horas, y el primero en volver a parar en esta estación partirá desde Moreno a las 12:35 horas pasando por Ramos Mejía a las 13:10 horas.

Finalmente, el domingo 9 de abril, las formaciones funcionarán bajo el cronograma de domingos y feriados, es decir, que nuevamente la primera formación desde Once a Moreno saldrá a las 5:00 am, y la última a las 23:50 horas. Además, el primer tren desde Moreno con destino a Once partirá a las 4:08 horas, y el último lo hará a las 22:30 horas.