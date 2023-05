Tren Sarmiento: una madre perdió a su hija al no poder subir a la formación

Un episodio que puso en alerta a las autoridades del programa Trenes Seguros, sucedió ayer en la estación Liniers del tren Sarmiento. Una madre que viajaba con su hija y que se dirigía a Once, no logró ingresar a la formación y al cerrarse las puertas , se dio cuanta que hija ya había ingresado y se encontraba sola dentro del tren. La desesperación de la madre puede verse en el video cuando el tren arranca y ella no podía subir para acompañar a su hija.

Ante la desesperación, la mujer se contacta con Trenes Seguros y en la estación Villa Luro, personal de seguridad puede rescatar a la menor y acompañarla para reencontrarse con su madre.