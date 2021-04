Trenes Argentinos analiza cerrar algunas estaciones del Sarmiento para aumentar las frecuencias

En el marco de las nuevas restricciones a la circulación adoptadas por el Gobierno Nacional para desacelerar el incremento de los casos de Covid-19 en la Argentina, Trenes Argentinos esta redieseñando el funcionamiento de los ramales.

Hoy por la mañana en Radio La Ciudad, Roberto Rocha, gerente de la linea Sarmiento explicó primero como funcionará el sistema de turnos y brindó detalles luego de la frecuencia de circulación de las formaciones.

“Nosotros tenemos una aplicación que se llama “Reserva tu tren”, que funciona en los horarios picos de la mañana y de la tarde, que está directamente relacionada con la aplicación “CuidAR”. Si vos no sos trabajador esencial, no te habilita la aplicación para poder reservar lugar en el tren”, comenzó explicando Rocha.

Aunque reconoció que su implementación reduce de forma considerable la cantidad de pasajeros que abordan las formaciones, manifestó que la intención no es excluir a “aquel que no tiene para ganarse el mango”.

Por ese motivo, “Nosotros lo pedimos hasta el cansancio. He mandado notas a distintos organismos, tanto estatales como privados, para decir ‘por favor, escalonen el tema de los ingresos a los trabajos. Si hay horarios escalonados, podríamos mejorar mucho y evitaríamos lo que está pasando hoy”

Tras remarcar que la problemática de los trenes desbordados de pasajeros en horas pico no sólo afecta a la Argentina, sino también a países como Francia y Japón, respondió a las críticas recibidas por la oposición en los medios de comunicación y redes sociales y aseguró: “Evidentemente, les queda mucho más cómodo decir que hay inoperancia y la verdad es que yo estoy operando con las 21 formaciones que tengo disponibles. No tengo más formaciones”, sostuvo. “Si tuviera cinco o seis más las pondría”. “El macrismo no las compró y tampoco compró los repuestos para poder arreglar las dos o tres que yo tengo para ver si las puedo hacer andar. En cuatro años hubo una desinversión fenomenal y hoy la sufrimos”

Las estaciones

Respecto de la cantidad de servicios que brinda el ramal, Rocha explicó que esta mañana, entre las 6 y las 10, salieron 33 formaciones en sentido Moreno-Once. “Te da un promedio de un tren cada 7:20 minutos. Así y todo, iban llenos”, aseveró. También señaló que el tramo Morón-Liniers es el más complicado y que, por ese motivo, también hay servicios locales desde Castelar.

“Ahí tengo un cuello de botella”, remarcó, y explicó: “Tengo Ramos Mejía, que es La Matanza y parece que la gente no lo toma en cuenta”

Además, adelantó: “Hoy propuse el cierre de algunas estaciones, como fue el año pasado: Paso del Rey, Villa Luro y Floresta. Si bien no es gran tiempo, pero en el recorrido de todo el día es un montón de tiempo y recursos”. Sobre esto, aclaró: “Es una propuesta. La están analizando en el Ministerio de Transporte. Todavía no hay nada decidido”.

Por otro lado, el gerente del Sarmiento también analizó los motivos por los que las formaciones están repletas de pasajeros: “Cuando te pones a desglosar, a decir ‘aquellos que van a visitar a los parientes, aquellos que van de compras a Once, aquellos que van a Flores (a la calle Avellaneda)’, te encontrás con que tenés dos o tres trenes por día, que podrías alivianar en los horarios picos”.

De todos modos, enfatizó en que “lo fundamental” es escalonar las actividades. “¿Qué sentido tiene que un negocio hoy lo abras a las nueve de la mañana?”, se preguntó, a lo que analizó: “Obligás a todo el mundo a tomar el tren a las siete de la mañana. La verdad es que no tiene mucho sentido”.

Al mismo tiempo, recordó lo ocurrido en el transcurso del 2020, ya que “durante la pandemia abrían a las 11.00 y eso funcionaba”.

Por otra parte Rocha aseguró que desde mañana, Trenes Argentinos Operaciones dispondrá de micros para complementar el servicio de la línea Sarmiento. Habrá micros dispuestos en las estaciones Merlo, Morón y Moreno de 6 a 10 am.