Tres de febrero: cruces entre Diego Valenzuela y Juan Debandi por los trámites realizados en la Casa de Todos

Una de las noticias que más impactaron al interior de Tres de Febrero por estas semanas la tiene como protagonista a la Casa de Todos, una unidad básica que responde a La Cámpora. Hace algunos días, salió a la luz la noticia de que varios trámites de ANSES se podían realizar en este establecimiento, lo que despertó el enojo por parte de referentes de Juntos por el Cambio, incluido el intendente del distrito, Diego Valenzuela. Desde las redes sociales de este espacio, reconocieron la posibilidad de que l@s vecin@s del municipio puedan realizar gestiones tales como la certificación migratoria, partidas digitales y la constancia de CUIL, por lo que el escándalo fue total.

A propósito de este tema, Diego Valenzuela manifestó su enojo por esta situación que se daba en pleno centro de Caseros y aseguró que ésta es una maniobra más por parte de l@s referentes del Frente de Todos en pos de obtener mayor protagonismo en la comunidad.

“Los atienden militantes y punteros, es un intento de capturar votos nefasto, con trámites estatales, neutrales. ¿Qué pensarían si cuando entregamos la licencia de conducir en 45 minutos, les digo a los ciudadanos “andá a buscarla al local del PRO”. Es mezclar todo y convertir en partidario algo que es estatal y neutral”, expresó el jefe comunal.

Juan Debandi, por su parte, concejal del Frente de Todos en Tres de Febrero y apuntado como uno de los principales responsables de gestionar estos trámites, no dudó en salir al cruce con el jefe comunal. En este sentido, a través de sus cuentas personales en las redes sociales, sostuvo que “el informe no muestra nada que no estemos haciendo a la luz del día, que es facilitar trámites que se pueden hacer en cualquier ciber pero de manera gratuita. La Casa de Todxs es un orgullo, nos costó mucho construir este espacio colectivo que ayuda a la gente. Está ubicada frente a la Municipalidad, porque es desde el lugar que la gente sale sin respuesta a sus problemas. La Secretaría de Atención al Vecino ni siquiera tiene la capacidad operativa de imprimirle una constancia o un turno a nadie”.

Por último, el intendente de Tres de Febrero, luego de ratificar su denuncia, manifestó que intentó comunicarse con Fernanda Raverta, titular del ANSES, para poder recibir las explicaciones del caso. No obstante, hasta el momento, no obtuvo la respuesta que esperaba. Las elecciones se acercan y el enfrentamiento por quedarse con el control del municipio comienza a acaparar la escena pública.