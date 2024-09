Juan Samorano orgullo ituzainguense: Bronce olímpico en Parataekwondo

Juan Eduardo Samorano tiene 42 años y este viernes ganó la medalla de bronce de la categoría hasta 70 kilos de Parataekwondo en los Juegos Paralímpicos de París 2024.



El atleta le ganó por 6 a 5 al uzbeko Javokhir Alikulov en el Grand Palais de París, en un final reñido, ya que recibió dos patadas a la cabeza antirreglamentarias, por lo que tuvo que ser atendido por los médicos.



Luego de su victoria, Samorano se comunicó con TyC Sports y agradeció por el apoyo de la gente: "Parece mentira que gané dos medallas seguidas, hoy me pude dar el lujo de venir a competir y llevarme la medalla. Me da mucha más energía la gente, me alienta, te despertás y levanta tu nivel, porque peleás para ganar."



En su recorrido por la competencia el argentino inició ganando por los octavos frente a su par tailandés y aunque el japonés Kudo lo venció en cuartos de final, clasificó a la disputa por el bronce tras ganar el repechaje frente al georgiano Nikoladze.



Juan Eduardo es vecino de Ituzaingó y fue saludado por el intendente municipal Pablo Descalzo de la siguiente manera "Orgullo Ituzaingó: Juan Samorano, ituzainguense que participó en la categoría Parataekwondo, conquistó y se llevó el bronce en los Juegos Paralímpicos París 2024."

Así fue el momento en el cual Juan Samorano 🇦🇷 consiguió la medalla de bronce 🥉 en el taekwondo 🥋. Es la segunda de la delegación argentina en los Juegos Paralímpicos de París 2024.pic.twitter.com/QyA6cI2b3z — VarskySports (@VarskySports) August 30, 2024



Esta es su segunda medalla de bronce. La primera había sido en Tokio 2020, la primera vez que Taekwondo formaba parte de los Paralímpicos. Además ganó el oro en los Parapanamericanos Santiago 2023 y el bronce en Lima 2019.



Todas estas consagraciones lo hacen un referente de su disciplina, a la que llegó después de sufrir un accidente automovilístico a sus 25 años en el que perdió su brazo derecho. Una gran historia de superación para el vecino de Ituzaingó, que anteriormente había trabajado como albañil y repartidor.



Hasta ahora el medallero argentino está compuesto del bronce de Samorano, el oro del neuquino Iñaki Basiloff en natación 200m medley y el bronce de la entrerriana Antonella Ruiz Díaz en lanzamiento de bala.