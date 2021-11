Un almacén de Haedo homenajeó al Diego con un fantástico mural en su persiana

Es uno de los grandes ídolos populares nacionales, no caben dudas al respecto. Más allá de las discusiones que genera su figura, millones de personas distribuidas por todas partes del planeta aún lloran la partida de Diego Armando Maradona. Luego de su fallecimiento, los homenajes se distribuyeron por diferentes regiones del mundo y se extendieron a rincones jamás pensados. En el conurbano bonaerense, sus goles y su carisma están instalados por completo en la memoria del pueblo. Cuna de grandes futbolistas, este sector de la provincia de Buenos no quiso quedar por fuera de los reconocimientos y, a fuerza de mucho trabajo, mantienen viva su memoria mediante murales. En Haedo, un negocio de barrio recreó una de las imágenes que más sorprendieron sobre el pelusa.

El almacén alegría (Constitución 698- Haedo) presentó en su persiana un fantástico dibujo en el que se puede reconocer con facilidad la figura de Diego con una pelota en su cabeza. A partir del trabajo conjunto con un pintor, pudieron llevar adelante este fantástico proyecto y decenas de vecin@s no se pierden la oportunidad de fotografiarse con esta obra.

“La idea surgió después de que un pintor haya venido y nos plante que esa esquina era la ideal para hacerle un homenaje al Diego. Nosotros lo que más queríamos era reconocerlo por todo lo que nos dio. La calle donde se hizo se llama Alegría, lo que le da un valor extra. Prácticamente el boceto lo diseñó él, pero nosotros le dimos un poco más de fuerza”, reconoció en diálogo exclusivo con Diario La Ciudad uno de los dueños de este comercio que acaparó por completo la atención del barrio.

“Nosotros tenemos 30 años, cuando éramos chicos queríamos ser Maradona. El Diego representa todo, es la alegría del pueblo, es un fiel retrato de cualquier argentino, es lo más grande que hay. No hay comparación, es nuestro ídolo absoluto y nos pone muy felices tenerlo en el local”, expresaron.

La repercusión del mural entre l@s vecin@s

En relación a la repercusión que tuvieron en Haedo, no dudaron ni un solo segundo. “En el barrio la reacción de la gente fue buenísima, no hubo ni un@ vecin@ que no nos haya felicitado. Ningun@ tiro bronca, todo lo contrario. La gente se viene a sacar fotos con el dibujo y nos llena de felicidad. Los primeros meses no llovían imágenes con el mural y no lo podíamos creer”, sostuvieron.

Como a todo buen maradoniano, su muerte significó un vacío muy grande entre los dueños del comercio. En este sentido, aseguraron que su partida “la atravesamos muy mal. Estuvimos una semana llorando frente a la tele, estábamos los dos partidos al medio. Todavía es triste porque lo recuerdan en todos lados”. No obstante, a poco de que se cumpla el primer aniversario de su fallecimiento, su gran objetivo es “regalar pelotas a l@s chicos del barrio. Acá vienen much@s niñ@s y queremos hacerles un presente que también tenga en cuenta los valores de Maradona”.