Un campeón de América sufrió un infarto y quedó internado

Carlos Enrique, exfutbolista con paso por River, Independiente y la Selección Argentina, tuvo un infarto y se encuentra en terapia intensiva.



Carlos "Loco" Enrique sufrió ayer un infarto y debió ser internado de urgencia en el Sanatorio Modelo de la localidad bonaerense de Quilmes, donde permanece en terapia intensiva. "Estamos todos con vos", manifestó su hermano, Héctor.



Producto de su cuadro, los médicos debieron colocarle al exjugador de Independiente y River dos stents. Por el momento, se encuentra estable y continuará en el mismo centro médico hasta su recuperación.



"Muchas fuerzas hermano querido, estamos todos con vos", escribió el "Negro" Enrique, campeón del mundo con la Selección Argentina en México 86.



El Loco tuvo su estreno en Primera División a sus 18 años en Independiente, bajo las órdenes de José Omar Pastoriza, como lateral izquierdo, y formó parte integral de un equipo que hizo historia en los años ochenta.



En 1988 aceptó el desafío de jugar en River bajo las órdenes de César Luis Menotti, donde tuvo como compañero a Daniel Passarella, quien luego sería su técnico.

Sin embargo, no terminaron teniendo la mejor relación a pesar de que en 1990 y 1991 festejó dos títulos con el “Millonario”.



A su vez, tuvo su oportunidad en la Selección Argentina, con la que fue campeón en la Copa América de Chile 1991, con Alfio Basile como entrenador.



A su vez, pasó por varios clubes argentinos como Lanús, Gimnasia y Tiro de Salta y Banfield, y sobre el final de su carrera tuvo un breve paso por el fútbol internacional con Alianza Lima entre 1994 y 1995.



Luego, retornó al país y terminó su carrera en All Boys en 1999. De ahí en adelante, se volcó a la dirección técnica aunque no tuvo ciclos destacados.