Un campeón del mundo fue ovacionado en Córdoba

Previo al partido entre Belgrano vs Banfield, el defensor argentino estuvo presente en el Gigante de Alberdi donde el presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, le dio una camiseta en reconocimiento por haber ganado la Copa del Mundo en Qatar.

El defensor del Tottenham inglés y Campeón del Mundo con la Selección Argentina, Cristian “Cuti” Romero, estuvo en Alberdi anoche para ver el partido entre Belgrano, club del que surgió, y Banfield, y fue ovacionado por los hinchas.

“Hermoso, no me esperaba esto. Agradezco a la dirigencia, a la gente que siempre me está demostrando cariño“, reveló el Cuti en TNT Sports en la previa del encuentro.

Los dirigentes de Belgrano tuvieron un pequeño gesto con Romero y le regalaron la camiseta del club con el número 13. Además, con la camiseta puesta, fue ovacionado por todos los hinchas en el Gigante de Alberdi.

Tras esta situación, el futbolista de la Selección Argentina concluyó: “Es muy lindo volver y recibir este recibimiento. Agradezco a todos los piratas y a todo Córdoba“.

Durante el encuentro se lo pudo ver junto a sus hijos y su esposa en uno de los palcos del estadio, en el que pudo ver la victoria del pirata cordobés por 3 a 1, que sirvió para acercarse aún más a los puestos de Copa Libertadores.

Surgido de las inferiores del club, el “Cuti” debutó en 2016 con apenas 18 años y jugó hasta mediados de 2018, cuando emigró al Genoa de la Serie A.

Posteriormente lo compró Juventus y lo dejó cedido en el elenco genovés y posteriormente volvió a irse a préstamo pero a Atalanta, que lo adquirió en 2021 para negociarlo con el Tottenham de Inglaterra.