Un histórico de la NBA ingresó en el Salón de la Fama

El bahiense, que jugó para San Antonio Spurs entre 2002 y 2018, se convirtió en el tercer latinoamericano tras las distinciones a los brasileños Oscar Schmidt y Ubiratan Pereira.

Emanuel “Manu” Ginóbili es oficialmente uno de los integrantes del Naismith Memorial Salón de la Fama del Básquet, confirmado en la ceremonia de este sábado que se realizó en Estados Unidos y contó con acciones durante todo el fin de semana.

En la primera parte de su discurso, recordó cuando su padre y su madre los llevaban a jugar en Bahía Blanca, donde “driblaba, lanzaba, driblaba, lanzaba, varias horas al día”.

Ginóbili hizo un recorrido por su carrera profesional desde que comenzó el Club Andino de La Rioja y luego con el Club Estudiantes de Bahía.

“No lo podía creer cuando me dijeron que había sido drafteado por los Spurs. Tenía cero expectativas, no había tenido ninguna conversación y mi agente tampoco sabía que me iban a elegir. No hubo sombrero ni conferencia de prensa”, recordó sobre el día que fue elegido en el Draft en el puesto 57.

Antes de la ceremonia en el Symphony Hall de Springfield, y mientras los conductores de la TV presentaban el show, se veía, detrás de las vallas, al público.

Había un treintañero con la camiseta gris de San Antonio y la 20 con la que jugaba el bahiense; del otro lado mostraban hinchas argentinos con la celeste y blanca. También había una chica con otra 20, pero blanca.

Además de Manu, los elegidos para el salón por el Comité Norteamericano, son: Tim Hardaway (jugador), George Karl, Bob Huggins (entrenadores) y Hugh Evans (árbitro).

El Comité Femenino llevó a: Swin Cash, Lindsay Whalen (jugadoras) y Marianne Stanley (entrenadora).

El Comité de Veteranos nombró a Lou Hudson (jugador, reconocimiento póstumo); el de Veteranas, a Theresa Shank-Grentz (jugadora). El Comité de Colaboradores eligió a Larry Costello (póstumo) y Del Harris. Finalmente, el Comité Internacional reconoció a Radivoj Korac (póstumo).

ESTOS SON LOS DATOS DE EMANUEL GINOBILLI

1.057 partidos

14.043 puntos

4.001 asistencias

3.697 rebotes

1.392 robos

4 títulos NBA (2003, 2005, 2007 y 2014)

2 veces All-Star (2005 y 2011)

2 veces Tercer equipo All-NBA (2008 y 2011)

2 Campeonatos FIBA Américas (2001 y 2011)

1 Medalla de oro de Juegos Olímpicos (2004)

1 Medalla de bronce de Juegos Olímpicos (2008)

1 Sexto Hombre del Año (2008)

1 título y MVP del Final Four de Euroliga (2001)