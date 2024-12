Un histórico jugador del Verde no seguirá en el club

Se trata del arquero Blas Pisano, que no continuará en Ituzaingó a partir del próximo campeonato. Cabe destacar que en el Apertura disputó un solo partido.



Luego de la gran victoria del Verde ante Cambaceres por 2-0, jugado el viernes por la noche, el equipo ituzainguense empieza a armar el plantel para el 2025, y en la jornada del sábado, se conoció una noticia importante para los hinchas y socios del club.



Se trata de Blas Pisano, quien en las últimas horas comunicó mediante sus redes sociales que dió un paso al costado.



El experimentado arquero, de 31 años, no tuvo la continuidad que esperaba en su regreso al club, y solamente atajó en una oportunidad.



Fue en la victoria del Verde por 2-1 ante General Lamadrid, en el Estadio Enrique Sexto, jugado el viernes 5 de abril por la fecha 11 del Torneo Apertura.



De esta manera, el ex San Martín de Burzaco finalizó su segunda etapa en el León. Con la camiseta de Ituzaingó, Pisano logró dos ascensos: en 2017 a la Primera C ante Liniers y en 2021 a la Primera B en la final ante Argentino de Merlo, donde en la definición por penales, ganó por 4-2.

El arquero se suma a Alan Visco, quien no seguirá en la institución por haber disputado la Copa Potrero, y en los próximos días, se sabrá que jugadores no seguirán en el club para comenzar con el armado del plantel a partir del año que viene.