Un influencer aseguró que la mejor rosca de Pascua está en Ituzaingó

La tradicional rosca de Pascua, ese clásico infaltable en la mesa de los argentinos durante Semana Santa, encontró este año su máximo esplendor en el corazón del conurbano bonaerense. Así lo aseguró el reconocido tiktoker gastronómico @sebalozaph, quien en las últimas horas se volvió viral tras publicar un video en el que asegura haber encontrado la mejor versión de este producto en Parque Leloir, partido de Ituzaingó.





Según relató en su cuenta oficial, el influencer se propuso realizar un recorrido por distintas panaderías, cafeterías y restaurantes de zona oeste en busca de la rosca más rica, original y tentadora. Y fue así como, en plena travesía culinaria, se topó con un verdadero tesoro: la rosca de Gardenias, el tradicional restaurante ubicado en Martín Fierro 3022, uno de los puntos gastronómicos más reconocidos del distrito.





En el video, que ya acumula miles de reproducciones y comentarios, se puede ver el momento en el que prueba el producto y lanza su veredicto: “frutos secos, decorada con crema pastelera y rellena de marmolado de Nutella… ¡una locura total!”.

La publicación no tardó en despertar furor entre l@s vecin@s de la zona, quienes celebraron la elección del influencer y no dudaron en recomendar el lugar, compartiendo sus propias experiencias con las delicias de Gardenias. Much@s usuari@s coincidieron en que es uno de los lugares preferidos para disfrutar de pastelería de calidad, destacando no solo los sabores sino también la ambientación cálida del restaurante y la atención de su personal.





Con esta nueva “certificación” popular, Gardenias reafirma su lugar como un clásico de Parque Leloir, especialmente en fechas especiales como Semana Santa, donde los productos artesanales y con sello propio ganan protagonismo. La rosca en cuestión, que combina sabores tradicionales con un giro innovador gracias a su relleno de Nutella, se ha convertido en el objeto de deseo de quienes buscan un producto diferente y sabroso.





Una vez más, las redes sociales demuestran su poder de amplificación y validación, y en este caso lo hicieron elevando a Gardenias al podio de las mejores roscas del conurbano. Así, Ituzaingó vuelve a ser noticia por su variada y destacada propuesta gastronómica, consolidándose como un polo cada vez más atractivo para los paladares exigentes.