Un influencer correrá 12 horas seguidas en Ituzaingó

El próximo 7 de diciembre, desde las 7:00 AM hasta las 19:00 PM, Parque Leloir será escenario de un desafío físico y mental único: Backyard Ultra. A través de las redes sociales, en las últimas horas, el influencer @ayrton.entrenamientos confirmó que participará de este formato de carrera que combina resistencia y estrategia.





La modalidad del Backyard Ultra consiste en correr 6.7 km cada hora. Una vez completada la distancia, l@s participantes utilizan el tiempo restante de esa hora para descansar, alimentarse o prepararse para la próxima vuelta. Este ciclo se repite durante 12 horas consecutivas.





Este tipo de competencias se ha vuelto muy popular en los últimos años por la exigencia física y mental que representa. No se trata solo de correr largas distancias, sino de aprender a gestionar la energía, la alimentación y el descanso en intervalos cortos, todo mientras se enfrenta el desgaste acumulado de las horas.

Ayrton, conocido en redes sociales por su contenido relacionado con el entrenamiento físico y el deporte, busca inspirar a sus seguidores mostrando los desafíos que representa una actividad tan intensa como esta. Además, utilizará esta experiencia para promover la importancia de la planificación, la preparación física y el equilibrio mental en el deporte.





No caben dudas de que Parque Leloir, famoso por sus extensos espacios verdes, es el escenario perfecto para este evento, ofreciendo un entorno natural que combina belleza y tranquilidad, ideal para l@s participantes y espectadores que se acerquen a apoyar a Ayrton y al resto de l@s competidores en su hazaña. Asimismo, se espera que una buena cantidad de personas, aficionadas por esta clase de retos, se sumen a presenciar en vivo y en directo esta competencia tan particular a desarrollarse en la zona oeste de la Provincia de Buenos Aires.





El Backyard Ultra no solo pone a prueba los límites físicos, sino que también destaca el aspecto comunitario del deporte, ya que cada participante enfrenta su propia meta, compartiendo la experiencia con otros corredores y el público. La jornada promete ser un evento inspirador que celebra el esfuerzo, la superación personal y la conexión con la naturaleza.