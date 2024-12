Un influencer denunció robo de tablet rastreada en Ituzaingó

Will, un streamer dominicano reconocido por su pasión por Cristiano Ronaldo y su carisma en redes sociales, vivió un mal momento en su reciente visita a Argentina. El influencer, que llegó al país para participar en el evento de boxeo "Párense de Manos", denunció en sus redes que fue víctima de un robo. Según relató, le sustrajeron su iPad y, al rastrearlo, descubrió que el dispositivo estaba ubicado en Ituzaingó, Buenos Aires.





El evento de boxeo, organizado por el streamer Luquitas Rodríguez en la cancha de Vélez, contó con la participación especial del campeón mundial Sergio “Maravilla” Martínez y reunió a destacados creadores de contenido. En esa jornada, Will subió al ring para enfrentarse al streamer argentino Luken, aunque la pelea no resultó favorable para el dominicano, quien terminó perdiendo.





A pesar de la derrota, Will destacó en el evento por su energía y simpatía, ganándose el cariño del público presente. Sin embargo, el entusiasmo por su participación se vio opacado cuando, tras la velada, fue víctima del robo. En sus diferentes canales de comunicación a través de las redes sociales, Will compartió su mal trago, expresando su frustración y pidiendo ayuda a sus seguidores.

“Me dice que está en Ituzaingó”, explicó en su cuenta oficial en X. Aunque el robo le generó una pérdida importante, Will también aprovechó para agradecer los mensajes de apoyo que recibió, especialmente de usuarios locales que se ofrecieron a colaborar para intentar recuperar su dispositivo.





El caso ha generado repercusión tanto en redes sociales como en la comunidad de Ituzaingó, donde varios seguidores del streamer manifestaron su interés en ayudar. Hasta el momento, se desconoce si el dispositivo pudo ser localizado por el dominicano, por lo que se esperan más novedades en las próximas horas.





Más allá de esta situación no grata de pasar, Will se lleva de la Argentina una experiencia maravillosa, codeándose con los más destacados influencers no solamente de nuestro país, sino también de la región. “Parense de manos” fue uno de los grandes éxitos de este 2024 y se espera que el año próximo vuelva a convocar a miles de fanatic@s.