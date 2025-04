Un influencer destacó a Ituzaingó como la ciudad más europea del país

Ituzaingó volvió a ser tendencia en las redes sociales, y esta vez no fue por sus propuestas gastronómicas ni por algún fenómeno viral, sino por un inesperado y divertido elogio de parte del comediante e influencer @leaigounet, quien aseguró en uno de sus videos que "Ituzaingó es la ciudad más europea de la Argentina".





El video, que se viralizó rápidamente entre los vecinos y vecinas del oeste bonaerense, forma parte de la campaña que el humorista lleva adelante para promocionar su show en Muddys Club, donde se presentará el jueves 24 de abril. Sin embargo, como ya es costumbre en sus redes, aprovechó la oportunidad para hacer un recorrido lleno de humor e ironía por algunos de los puntos más icónicos del distrito.





Leandro Igounet arrancó su recorrido destacando que Ituzaingó es conocida como “el jardín del oeste”, una referencia a la gran cantidad de árboles, plazas y espacios verdes que distinguen a la ciudad dentro del conurbano. Pero lo más llamativo del video llegó cuando comenzó a mostrar una serie de construcciones muy particulares que, según él, “te hacen sentir como si estuvieras en Europa”.

Entre ellas, mencionó con humor y sorpresa las ya famosas obras de Rubén Díaz, el arquitecto y artista local que transformó distintos rincones de Ituzaingó con versiones propias del obelisco porteño, una Torre Eiffel, un Partenón griego, un Coliseo romano y hasta un Arco de Balá, en homenaje al icónico personaje infantil.





“¿Querés viajar por Europa pero no te alcanza la guita? Venite a Ituzaingó”, bromeó Igounet, mientras recorría los sitios con su característico estilo irónico, que mezcla observación aguda con mucho humor absurdo. Pero su recorrido no terminó ahí. También incluyó una visita al Estadio del Club Atlético Ituzaingó, donde destacó el amor de la comunidad por su equipo, y al Club Leloir, uno de los boliches más conocidos del oeste. Además, recomendó caminar por la Plaza San Martín y conocer el histórico Teatro Gran Ituzaingó, donde “se presentaron grandes como Palito Ortega y muchas figuras de renombre nacional”.





El video no tardó en despertar la simpatía de los usuarios, que celebraron el “homenaje” del influencer a su ciudad. Much@s vecin@s compartieron sus propios rincones favoritos del distrito y agradecieron que figuras como Igounet pongan en valor el patrimonio cultural y artístico local, incluso desde el humor.





Con esta original intervención, Ituzaingó reafirma su lugar en el mapa no solo como una ciudad con historia, cultura y espacios verdes, sino también como un lugar con identidad propia, que sabe reírse de sí mismo y seguir creciendo con orgullo y creatividad.