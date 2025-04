Un reconocido influencer vino a Ituzaingó y probó el pancho más largo del mundo

Ituzaingó volvió a ser protagonista en redes sociales gracias a una de las propuestas gastronómicas más insólitas y tentadoras de la zona. Esta vez, el encargado de poner el foco en el distrito fue el popular influencer gastronómico @clubdelbajon, quien visitó el ya famoso local “Altos Panchos” para probar lo que describió como “el pancho más grande del mundo”. El video, publicado hace algunos años, generó nuevamente repercusión en las últimas horas.





En un video que rápidamente se viralizó en TikTok e Instagram, el influencer compartió su experiencia completa con sus miles de seguidores. Ubicado a una cuadra de la estación de Ituzaingó, más precisamente en General Miguel Soler 66, el local llamó su atención por una propuesta que rompe todos los moldes: un pancho que supera el metro de largo.“Bajoneros, esto es una locura. Estoy en Ituzaingó, zona oeste de Buenos Aires, en un lugar llamado Altos Panchos, y lo que tienen acá es una bestialidad. Se llama Anaconda y es el pancho más largo que vi en mi vida”, comentó @clubdelbajon en el video mientras mostraba el imponente hot dog que apenas entraba en cámara.





El influencer no solo destacó el tamaño, sino también el sabor. “El pan es suavecito, la salchicha está riquísima, y encima le podés poner hasta tres salsitas y papas pay. No se puede pedir más”, aseguró.

Pero el menú de Altos Panchos no termina en la “Anaconda”. El local también ofrece versiones más chicas —aunque igual de generosas— de panchos, además de papas fritas, hamburguesas, lomitos y milanesas que completan una carta ideal para los amantes del bajón bien argentino.





El posteo desató una ola de comentarios y reacciones de usuarios que no tardaron en etiquetar a amig@s para organizar una visita. Much@s vecin@s de la zona se mostraron orgullosos del lugar y destacaron que Altos Panchos ya es un clásico local para comer algo rápido, rico y abundante. Otr@s, que no conocían el local, aseguraron que el video los motivó a ir a probarlo cuanto antes.





Gracias a la repercusión, Altos Panchos no solo reafirma su lugar como punto gastronómico de referencia en Ituzaingó, sino que además se convierte en una parada obligada para quienes buscan una experiencia divertida, accesible y distinta.





Con propuestas como esta, Ituzaingó sigue consolidándose como un polo de innovación gastronómica dentro del conurbano, capaz de combinar calidad, precios populares y ese toque de originalidad que en las redes sociales no pasa desapercibido. Y como bien cerró @clubdelbajon en su video: “Si estás por el oeste, no podés no venir a comerte este pancho. ¡Una locura total!”.