Un teatro que no persigue el éxito sino la transformación colectiva

Tras la primera edición del ciclo de escenas cortas “Secretos de Entrecasa”, realizada el pasado 2 de julio en Ituzaingó, La Ciudad dialogó con las actrices que interpretaron sus obras de teatro, así como con quienes coprodujeron la iniciativa.

A través de un encuentro virtual, Patricia Leocata, Carina do Brito y Loli Camilión contaron cómo se sintieron al mostrar sus obras. En tanto Bianca Mercatante, directora de la Escuela de Arte Arlequines; y Diego Amable, parte del equipo del bar cultural Qué hay de ti?, se refirieron al proceso de gestación del proyecto.

Las voces de las actrices

La primera en tomar la palabra fue Patricia Leocata, intérprete de Negro Azulado, obra que se centra en la violencia intrafamiliar. “Yo hago teatro independiente y donde puedo llevar mi obra voy”, comentó la actriz. En este sentido, no dudó en aceptar formar parte de “Secretos de Entrecasa”.

Sobre la experiencia, remarcó que no sólo se encontró con un espacio físico bello, sino también con una calidez humana. “En el momento de dar la obra, honestamente sentí una conexión importantísima”, confesó Patricia; y agregó: “Creo que la gente también se fue con esa carga emotiva”.

Por su parte, Carina do Brito comentó que “había una expectativa en función de esta propuesta, que en capital ya circula desde hace tiempo o ha circulado. Esto del microteatro y de la circulación de las escenas, el público y demás”.

Cabe mencionar que su obra Magda, piel entre las piedras, ofrece otro elemento innovador: la danza butoh. De esta forma, a través de la música, la poesía, el movimiento y la teatralidad, muestra a una mujer que “confronta su historia personal y su vida artística /espiritual”.

En el mismo sentido, Loli Camilión, intérprete de En el abismo del silencio recordó: “Fueron dos semanas con muchos nervios, que hacía rato que no me sentía así. Pero en el momento de estar ya en escena como que algo mágico sucedió en el aire y pude por lo menos hacer y ser lo que lo que quería y lo que estaba interpretando”.

“Superó las expectativas desde todos los lugares”, comento Loli, cuya obra presenta a Lucrecia, una prostituta que, frente al silencio de uno de sus clientes, deja al descubierto “un sistema que perpetúa sus roles”.

La obra “Negro Azulado” de Patricia Leocata muestra la historia de Gladys, una ama de casa con un marido violento e hijxs adolescentes. Crédito: Facebook Teatro Gregorio de Laferrere.

El teatro como mensajero de la transformación

Algo que une a las tres obras de la primera edición de “Secretos de Entrecasa”, es que todas están relacionadas con cuestiones de género.

En este marco, Bianca comentó que en un principio no habían definido un tópico en particular, sino que éste lo generaron las mismas obras. “La mayoría que eran propuestas de mujeres tenían una temática de género, y me pareció excelente poder tomarlo y aprovecharlo”, recordó.

A su vez, Diego expresó que si bien Qué hay de ti? es un espacio que siempre busca interpelar y dar un mensaje, el tópico se dio de una forma genuina. “Cuando fue como surgiendo la temática me parece que estábamos todos de acuerdo de que era por ahí, por más que haya sido medio espontáneo”, relató.

Ahora bien, más allá de la temática, todxs coincidieron en que el objetivo del teatro es dar un mensaje que interpele y haga reflexionar a lxs espectadorxs.

En este sentido, Patricia apuntó a la transformación por medio de las “armas culturales para que el espectador piense y modifique cosas. En este caso las tres convocamos con violencia de género, o violencia intrafamiliar como también cuenta la mía, discriminación”.

A su vez, Carina resaltó “la capacidad de poder transformar o conmover al otro”. En esta línea, agregó que “hay una profunda interacción, donde uno mueve cosas y es movido también por el público”.

De igual manera, Loli hizo hincapié en que el objetivo “era generar algún impacto”. Es decir, no ofrecer al espectador respuestas, sino preguntas. “En el momento en que se siente interpelado, que empieza a cuestionarse, por ahí empieza a ver las cosas desde un lugar distinto, hay movimiento. Donde hay movimiento hay vida”, agregó.

En este sentido, “Secretos de Entrecasa” parece haber sido sólo el comienzo de una movida cultural distinta en el Oeste. Al respecto, Diego comentó que “el teatro tiene algo de la transformación colectiva que hace que a través de lo que se está gestando en el espacio, nos interpele y nos cambie a todos”.

“Fue muy importante para nosotros. Fue como el comienzo de algo nuevo, donde queremos que se gesten un montón de estas cosas”, expresó.

La danza butoh tiene una gran presencia en “Magda, piel entre las piedras”, de Carina do Brito y Ciela Asad. Crédito: Grupo Vientre Mineral.

Dos propuestas teatrales para el fin de semana

Para quienes gusten del teatro, las actrices de Negro Azulado y En el abismo del silencio se presentarán este viernes y sábado en Merlo y Villa Ballester, respectivamente.

En esta oportunidad, Patricia Leocata presentará su unipersonal Rojo Betún, que trata sobre la esclavitud. La cita es este viernes 15 a las 19 horas en el Teatro Municipal “Enrique Santos Discépolo” de Merlo, ubicado en Colón 600. Cabe mencionar que la función, convocada por la Secretaría de Cultura del Municipio vecino, es con entrada gratuita.

La actriz contó que escribió Rojo Betún para un concurso realizado por medio de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Centro Cultural Rojas y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Entre las 50 que eligieron presenté esta obra”, comentó la actriz, y agregó que la presentación de este viernes será un reestreno.

“Había determinadas cosas que yo quería incorporarle. Por ejemplo, tambores africanos, porque habla de la esclavitud. Entonces estamos previo a un reestreno que va a ser totalmente distinto”, adelantó.

En este sentido, comentó que la presentación va a ser “un poco más dinámica, con música en escena”. Además, detalló que la obra, ambientada en la época de la Colonia, realiza una “analogía de la esclavitud de la mujer entonces y ahora”.

Por su parte, Loli Camilión se presentará este sábado 16 en el bar cultural Casa Minga, ubicado en Intendente Witcomb 2666, Villa Ballester. Allí volverá a ponerse en la piel de Lucrecia, la protagonista de En el abismo del silencio, aunque esta vez jugará de local.

Las funciones serán a las 22 y a las 22:30 horas, y la entrada es a la gorra, con un valor sugerido de $500.

Loli Camilión presentará su obra “En el abismo del silencio” este sábado en Villa Ballester.

El butoh: una danza particular

En cuanto a Carina do Brito, adelantó que planea estrenar su obra en octubre, ya que la escena de Magda, piel entre las piedras presentada en Qué hay de ti? fue sólo un avance.

Mientras tanto, invita a participar de distintos talleres de danza butoh. Esta técnica de baile tiene una presencia importante en su obra y busca difundirla en el Oeste.

“Lo he hecho en su momento, hace muchos años atrás, y ahora estoy como otra vez circulando pos-pandemia”, comentó. En este sentido, este sábado 16 de 14 a 17 horas brindará un seminario intensivo y abierto a la comunidad en la Escuela de Teatro de Morón.