Un total y absoluto acatamiento a las medidas convirtió anoche a Ituzaingó en una ciudad fantasma.

Un alto nivel de acatamiento a las medias que restringen la circulación entre las 20 horas y las 6 de la mañana, se pudo ver anoche cuando comenzaron a regir las medidas nacionales. Con el cierre a las 19 de los centros comerciales y la restricción para circular desde las 20, de a poco Ituzaingó se convirtió en una ciudad fantasma.

La zona del centro comercial de la Plaza 20 de Febrero totalmente vacía

Pese a la resistencia de la oposición a cumplir las medidas y en algunos casos, propuestas para que la ciudadanía se revele y no cumpla con el pedido del Presidente para que la gente se cuide y no circule de noche; el acatamiento fue total.

Chau @alferdez! Arriba los comerciantes, los gastronómicos, los que laburan y la educación! #AbranTodo #AbranLasAulas #AbranLosComercios y que viva la libertad! Y que viva la Patria de San Martín, Belgrano y Sarmiento! Carajo! #DesobedienciaCivilYa 🇦🇷 — soy laura (@lauritalonso) April 16, 2021

Tanto negocios de gastronomía como bares y lugares de esparcimiento nocturno, cerraron puntualmente a las 19 horas como estaba previsto. “No tiene sentido seguir abierto, no hay nadie en la calle, la gente se guardó. Hay rebeldías que son infantiles. No hizo falta que nadie venga a controlar, Cerramos porque no había nadie en la calle” aseguró hoy por la mañana, el dueño de un conocido pub de a calle Santa Rosa .¿Me voy a arriesgar a que me pongan una multa con el local vacío? Sería estúpido si hago eso”

Por otro lado, las casas de comida con delivery funcionaron sin problemas, así como las farmacias de turno y los negocios esenciales.