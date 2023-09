Un video muestra la secuencia previo al crimen de Ariel Charrutte en Ituzaingó Sur

Mientras se realiza el velatorio del mecánico en una casa velatoria de Morón, frente al cementerio municipal, los investigadores a cargo de la fiscal María Laura Cristini de la UFI 2 de Ituzaingó con la policía bonaerense, encontraron un video de la secuencia del momento del robo de la moto al kiosquero por lo que fue el asesinato minutos después.

El video de un casa vecina al que tuvo acceso La Ciudad muestra como los dos delincuentes con gorra buzos, campera y mochila, le roban la moto al comerciante a las 21.01. Uno se acerca a la moto y otro se viene cruzando desde la otra vereda de la esquina de Caaguazú y Beltrán.

Ambos ladrones se fueron empujando la moto y el comerciante lo sale a perseguir con un arma en sus manos que los apunta pero desiste y vuelve al comercio.

Desde ahí es que pide auxilio a los vecinos y entra en escena Charrutte y su socio que primero salen a perseguirlos caminando pero después van por la moto al taller.

Los ladrones disparan

Es ahí cuando los delincuentes se agazaparon detrás de un árbol y dispararon a Ariel y Joaquín. Uno de los tres balazos dio en la cabeza Charrutte causándole la muerte.

Autopsia

En el informe preliminar de autopsia indica que Ariel Charrutte padre de tres hijos, un mecánico de motos y simpatizante del Gallo de Morón, murió producto de un disparo de arma de fuego calibre 380 con orificio de entrada sin salida y quedando el proyectil en el cuero cabelludo. Sin precisar la distancia de disparo. incautándose el elemento productor alojado en cuero cabelludo el cual resulta ser proyectil calibre .380 apto para futuro cotejo, arrojando un peso de 8,3 grs”.

El causal de la muerte resultó ser “sangrado intracraneal producido por herida de proyectil de arma de fuego en cráneo”.

El hecho sucedió poco después de las 21 del martes en la intersección de las calles Caaguazú 2500, casi esquina Bertole, de Ituzaingó sur, en el oeste del conurbano bonaerense.

Allí, la víctima, identificada por la policía como Ariel Charrutte (34), estaba en su taller mecánico que comparte con un amigo cuando ambos fueron testigos de cómo dos delincuentes armados le robaban la moto a un kiosquero de la cuadra. Los delincuentes, según los testigos, no lograron hacer arrancar la Gilera blanca que le habían sustraído al comerciante y comenzaron a llevarla a tiro, secuencia que quedó grabada por una cámara de seguridad, donde se puede ver en un video que el hombre lo salió a perseguir con un arma en manos y apunta a los ladrones.

En esas circunstancias, Charrutte y su socio se montaron a su moto -una Corven Triax de 150 de cilindrada-, y salieron a perseguir a los ladrones con la intención de recuperar el vehículo que le habían robado al kiosquero.

Los asaltantes advirtieron esta situación, dejaron tirada la moto robada y se escondieron atrás de un árbol para comenzar dispararles a las personas que los querían atrapar.

Así fue como el mecánico Charrutte recibió un balazo en la cabeza, a la altura del ojo izquierdo, que lo tumbó y le provocó la muerte en el lugar.

Finalmente, los delincuentes escaparon con la moto Corven Triax de Charrutte, que luego abandonaron a cinco cuadras, junto a dos camperas.

Único testigo y socio de Charrutte

Joaquín, el joven que acompañó al mecánico para perseguir a los delincuentes dijo en declaraciones a la prensa: “Yo no los pude ver bien porque era de noche y no se pudo ver. Yo pude esconderme detrás de un auto y una bala me rozó la espalda y dio en mi buzo”.

El testigo contó que él mismo fue quien le avisó a la mujer de su amigo, que lo habían asesinado y pidió que se esclarezca el caso: “Yo le comenté a la mujer. Era padre de tres hijos. Toda la policía los están buscando y se fueron para el lado de Merlo. Solo pedimos que se haga justicia para que esas lacras pierdan”.

Ayer los amigos y algunos familiares cortaron la avenida Beltrán y Caaguazú con quema de cubierta y carteles de “justicia por Ariel” que duró hasta entrada la noche.