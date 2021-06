Una beca mensual para que los y las jóvenes puedan terminar el secundario

Un nuevo programa de asistencia para los y las jóvenes que no han podido terminar el secundario fue presentado hoy por el Ministro de Educación de la Nación Nicolas Trotta. Se trata del “Programa Egresar” con el que se buscará que alrededor de 400.000 estudiantes de todo el país terminen sus estudios secundarios,.

“No consideramos que haya jóvenes que abandonan la escuela, sino que hay jóvenes que sufren la realidad de expulsión del sistema educativo. No es una carga individual, es una responsabilidad institucional y de la sociedad. No compartimos la categoría de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, porque eso sería establecer en un joven, en un adolescente, una carga absolutamente individual cuando es una responsabilidad del Estado generar las condiciones para la ruptura de las realidades de desigualdad”, aclaró el ministro de Educación, Nicolás Trotta, al anunciar el nuevo plan.

¿A quiénes estará dirigido y cuánto pagarán?

El primer objetivo apunta al universo de alumnos que cursó entre 2016 y 2020, pero que no completó sus estudios obligatorios. Ahora, la Nación habilitará un registro para determinar cuántos de esos jóvenes existen en cada una de las provincias y, a partir de allí, definir con las distintas jurisdicciones un programa educativo que pueda completarse en dos cuatrimestres. La inscripción se llevará adelante a partir del 14 de junio al 16 de julio en la plataforma egresar que estará disponible en la página web del Ministerio de Educación: www.argentina.gob.ar/educacion

Quienes se inscriban para obtener su título secundario accederán a una beca del gobierno nacional por un monto de 5.000 pesos por mes, por cada cuatrimestre cursado. Los gobiernos provinciales también recibirán recursos de la Nación para pagar las horas de los docentes tutores, de asistentes técnicos territoriales que desarrollarán una tarea socioeducativa y del equipo jurisdiccional que coordinará el programa.

El Plan tiene previsto el cursado de “trayectos curriculares” de duración cuatrimestral para poder aprobar los materias pendientes de acreditación. Los “trayectos curriculares” seleccionan, ordenan y combinan los saberes que son prioritarios. El proceso de aprendizaje y evaluación en estos trayectos es co-construido entre las/los docentes y las/los estudiantes. Habrá distintas producciones parciales, individuales y grupales

La cantidad de trayectos curriculares que cada estudiante tenga que cursar dependerá de la cantidad de materias que tenga pendiente de aprobación. Los mismos se cursarán en las escuelas denominadas sedes, a las que se asocian las escuelas de origen (aquellas en las que los y las estudiantes finalizaron de cursar sus estudios secundarios, pero sin obtener el título). Cada escuela sede contará con un/a coordinador/a y profesores/as tutores/as financiados por el Estado nacional. Además las y los estudiantes tendrán clases presenciales una o dos veces a la semana, atendiendo a la situación epidemiológica de cada jurisdicción, que se combinarán con instancias de trabajo autónomo en la plataforma virtual Juana Manso de navegabilidad gratuita.

Para acceder al programa no se tomarán en cuenta la cantidad de materias adeudadas. Además, la propuesta se destinará a aquellos jóvenes que cursaron el secundario tanto en escuelas de gestión pública como estatal.

Cuando finalice el período de inscripción y se determinen quiénes integran ese primer grupo de 80.000 estudiantes sin título secundario, las provincias deberán definir un esquema de trabajo que incluya la selección de escuelas sedes, según criterios de cercanía y características edilicias, y los programas curriculares que se encarará en los dos cuatrimestres. La intención es que el programa arranque formalmente en el mes de agosto.

“Nosotros estimamos que en dos cuatrimestres podrían egresar, pero puede pasar que haya estudiantes que requieran un tiempo más y ellos van a poder estar en el Egresar hasta que egresen, no hay un límite en eso. La oferta curricular se arma con los datos que nos aporte el sistema de inscripción y vamos a poder construir con las jurisdicciones los trayectos curriculares que integran campos disciplinares y abordan temáticas actuales o relevantes”, explicaron en el Ministerio de Educación.