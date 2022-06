Una charla con Constanza Garrone sobre deporte, discapacidad e inclusión

Constanza Garrone es oriunda de Ituzaingó y se destaca como jugadora de tenis de mesa adaptado. Recientemente escaló hasta el puesto N°6 del Ranking Mundial de esta disciplina deportiva y es por eso que desde La Ciudad charlamos con ella; para conocer sus inicios, su militancia para deconstruir los estereotipos dentro del deporte y su participación en competencias representando a la República Argentina.

Sus comienzos con el deporte se remontan al año 2013, cerca de noviembre. En ese entonces establece un contacto con Gabriel Copola -otro jugador que representa al país en tenis de mesa adaptado- gracias a la intermediación de la psicóloga de su colegio. “A través de ese contacto es que yo me comunico con él y me comenta sobre este deporte, en dónde podía empezar a practicarlo y de qué manera. Así es como me contacté con el Club Brisas de Haedo y ahí fue donde se dieron mis inicios en este deporte”, comentó Constanza.

Constanza Garrone se alzó con el diploma paralímpico en la categoría Single C2, en los Juegos de Tokyo 2021. Crédito: Federación Argentina de Tenis de Mesa.

Con el correr del tiempo Constanza fue intensificando su trabajo y creció su dedicación en el deporte. Tanto fue así que muy pronto “llegó la convocatoria del cuerpo técnico para entrenar, primero con lo que sería la pre-selección en Ramsay con Luis Ferreira y después en el CENARD con Alejandro Cecatti”. En aquel entonces comenzó a prepararse -tanto física como técnicamente- para los Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015. De aquí en adelante todo es éxito y buenas performance; la medalla de bronce en los Parapanamericanos de Lima 2019 y el diploma paralímpico en Tokyo 2021 son prueba de ello.

El análisis de Constanza Garrone sobre las barreras que impiden la plena integración de las personas con discapacidad al mundo deportivo

“El conocimiento que fui ganando en todo este tiempo me fue permitiendo visibilizar ciertas cuestiones”, explicó la jugadora de la Selección Argentina. Esta manifestó que -pese a no contar con un registro acabado de la situación de los clubes, respecto a la inclusión de las personas con discapacidad- hubo algunos cambios “que se fueron dando a raíz de movilizaciones y de nuevas propuestas que dieron lugar a contemplar un poco más las diversidades”.

“Al principio cuando yo quise empezar a hacer tenis de mesa, me acerqué a un club y me rechazaron porque era discapacitada. Esa fueron un poco las palabras que utilizaron y en su momento quizás no dimensioné tal efecto, pero después me fui dando cuenta de que era tal vez un denominador común en muchas otras situaciones y que estaba bueno empezar a visibilizarlas para problematizarlas y que deje de ser un factor condicionante para que las personas con discapacidad puedan o no participar en el deporte”. Constanza Garrone, jugadora de la Selección Argentina de tenis de mesa adaptado.

“Aún existen muchas barreras arquitectónicas que impiden que nuestra participación sea plena en todos los espacios, incluyendo los clubes”, señaló Constanza Garrone. Una barrera muy difícil de derribar respecto a este tema, es la actitudinal. La cuestión de la voluntad para resolver un montón de problemas es muy importante porque “si hay fuerza de voluntad o una actitud que busque incluir a las personas se puede lograr muchísimo, en eso me gusta siempre hacer foco”, expresó la entrevistada.

Tokyo 2021: ¿Sirvió para visibilizar la situación de las personas con discapacidad respecto al acceso al deporte o fue un evento deportivo más?

La atleta no siente “que haya cambiado en mucho la realidad de las personas con discapacidad en el mundo del deporte” luego de Tokyo 2021. Constanza sabe perfectamente que lo que hace falta es más difusión y muchísimo apoyo económico, entre otros tipos de apoyo, que faciliten un poco más el terreno “para que otras personas que todavía no están dentro del ámbito se puedan acercar”.

“Hay mucho trabajo por hacer”, señaló la atleta que conquistó la medalla de bronce en los Parapanamericanos de Lima 2019. Si bien las actuaciones de los representantes argentinos en Tokyo 2021 fue buena, eso no alcanza para que se sumen nuevos jugadores. “Todavía falta una mayor difusión de estos deportes y con una acorde comunicación al respecto; no por el simple hecho de hacer una transmisión sino también con conocimiento de causa y con una buena terminología”, explicó Constanza Garrone.

Luego de Eslovenia, se confirmó su ascenso al 6to puesto del Ranking Mundial

La realidad es que si bien es una noticia muy gratificante “era algo que yo venía palpitando”, manifestó la joven deportista oriunda de Ituzaingó. Ella tuvo una gran participación en el Open de Eslovenia en mayo de este año, competición en la que consiguió la medalla de bronce, y por las victorias logradas pudo sumar los puntos necesarios para escalar hasta el sexto lugar en el ranking.

Pese a ser algo que ya lo venía esperando “la satisfacción es muy grande y la alegría es inmensa”. De hecho “este es un lugar que me deja muy bien posicionada para clasificar al Mundial que es este año”, manifestó Constanza muy contenta. Esto significa un avance importante en su carrera, en la cual piensa “seguir escalando y poder llegar a los primeros puestos”.

Foto de portada: Paradeportes.com