Una charla con Iván Bustinduy, realizador audiovisual de “Carga Animal”

El cortometraje “Carga Animal” viene proyectándose en diferentes festivales por Latinoamérica y Argentina. Es por eso que Iván Bustinduy, realizador audiovisual de dicho film y vecino de Castelar, charló con el programa Fulanos de Nadie en Radio Kamikaze sobre diferentes cuestiones referidas al mundo de los cortometrajes, los procesos de selección a festivales y proyectos futuros.

El estreno oficial de “Carga Animal” se llevó adelante en el BAFICI 2022 y desde ahí se emprendió “un largo periplo de mandar el corto a festivales y tener muchos rechazos”, recordó Iván Bustinduy. En relación al proceso de filtros que hay que atravesar para pasar a formar parte de un festival, el entrevistado describió que el sistema es así: “vos mandas tu corto, que por lo general tenés que pagar en dólares y sólo para que lo vean, no para que quede seleccionado”. Ahora bien, el cortometrajista aclaró que los cortos que uno envía “no lo ve un programador, lo ve un pre-seleccionador” y de usa forma uno “va pasando rondas y así se va conformando una short-list”.

El primer año de vida de “Carga Animal” fue ir viendo como el corto “entraba en un lado o no entraba en otro, quedar en una lista corta de un lugar y al final en otra no”. Esto último “siempre pasa cuando no tuviste la premier internacional o la mundial” y en el caso de la obra de Iván Bustinduy -cuya premier mundial se había realizado en Argentina- esta misma “nunca se había pasado en ninguna parte del mundo que no sea el país de producción”.

Es así como inició la búsqueda de un buen festival para que sea la primera vez que se pase el cortometraje fuera del país “para que eso repercuta en otros festivales”, explicó Iván Bustinduy.

La confirmación de la participación en el Festival Internacional de Cortos de Palm Springs

Entre febrero y marzo le avisaron a Iván y su equipo que “Carga Animal” había quedado seleccionada en Palm Springs. “Eso estuvo buenísimo porque es un festival que califica al Oscar si ganas el premio”, destacó el entrevistado y autor en Revista Tapei. Este es un festival “muy competitivo, son entre 140 y 200 cortos” y el haber participado de Palm Springs “nos permitió acceder a muchos otros festivales”.

En el Festival Internacional de Cortos de Palm Springs, que se desarrolló del 20 al 26 de junio, el corto recibió una mención especial. “Era algo muy gracioso porque todos los premios los ganaban yankees y los latinoamericanos estábamos abajo con la mención especial”, ironizó el realizador audiovisual. El haber participado en dicho festival le permitió “que nos escribieran de una distribuidora de Escocia que querían verla y también nos escribieron agentes de ventas”, celebró Iván Bustinduy.

A partir de ese momento “el corto comenzó a quedar en muchos festivales más y de hecho ahora, entre agosto y septiembre, tenemos como 10 o 12 festivales”, señaló el entrevistado en diálogo con Fulanos de Nadie.

Los nuevos proyectos de Iván Bustinduy: realizar una comedia bien argentina

“Ahora estoy trabajando en una comedia”, adelantó Iván Bustinduy. “La estamos escribiendo con mi coguionista Franco Cichero con quien tenemos muchas afinidades y a su vez diferencias en términos de humor”, comentó el entrevistado durante esta charla que mantuvo con Radio Kamikaze.

“Estamos todo el tiempo midiéndonos un poco para que no sea muy chabacano el humor y que tampoco sea tan sutil”, compartió con el equipo de Fulanos de Nadie el realizador audiovisual. Lo que ocurre con el humor es “ver si los chistes son fáciles, si son medio de sentido común, si son complejos” y la realidad es que “es tan personal el sentido del humor de uno, que por lo general se percibe en el vínculo social como cuando uno se reúne con amigos y con unos tiene más feeling, otro se ofende, el tercero se ríe por lo bajo y hay uno que no la agarra quizá”, detalló.

La nueva obra de Iván Bustinduy lleva se titula “Tiempo Fuera”, está ambientada en 2007, y se trata de “un animador de fiestas infantiles que vive en Ramos Mejía con la novia y se obsesiona con la idea de ir a Mar del Plata”, le contó el entrevistado a Fulanos de Nadie. Este animado de fiestas para niños piensa que puede expandir su negocio en la ciudad balnearia y le pasa de todo: la novia le deja de responder, se enemista con una cooperativa de animadores infantiles que le hace la vida imposible, entre otras situaciones.