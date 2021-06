Por una denuncia penal se investiga una serie de muertes dudosas en el Hogar Martín Rodriguez

Una investigación de la periodista Luciana Rosende para el diario Tiempo Argentino reveló hoy que se investiga en la justicia penal de Morón, una serie de muertes dudosas en el Hogar de Ancianos Martín Rodriguez de nuestra ciudad pero que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En la nota, varios familiares de abuelos y abuelas residentes en el hogar denuncian que nadie les avisó del fallecimiento de los abuelos y que en algunos casos les robaron sus pertenencias una vez fallecidos.

“Félix Noschesi ya estaba enterrado en el Cementerio de la Chacarita cuando su hijo Diego se enteró de su muerte. Nadie del complejo Martín Rodríguez Viamonte, un hogar para personas mayores y sin techo que depende del Gobierno de la Ciudad, se lo había comunicado. Lo supo a través de otro residente. La versión oficial es que murió atragantado cuando almorzaba” se lee la nota de Tiempo. El hijo de Feliz, enterado e indignado, presenta una denuncia penal que hoy se encuentra en etapa de instrucción: “No sé si la persona que dicen que está en el cementerio es mi papá. Porque yo no hice ninguna diligencia, hicieron todo ellos. No sé las causas reales de su muerte y el grado de responsabilidades. Todo eso estoy tratando de despejar“. asegura Diego Noschesi

El ingreso al Hogar sobre la calle Ventura Alegre

De acuerdo al informe, hay 3 muertes dudosas que se están investigando a instancias de las familias. Durante la pandemia 23 abuelos y abuelas fallecieron a causa del covid. El personal de Hogar a su vez denuncia despidos, falta de insumos y sobrecarga laboral: “Hay un montón de gente denunciando. A la noche hay un solo enfermero para 60 pacientes en las dos áreas. A veces quedan guardias descubiertas; la poca gente se sobrecarga de laburo. Ahora, con la gente que se dispensa por enfermedades, que se jubila o que está aislada por ser contacto estrecho, y varias personas que no vienen hace años y figuran como personal, esto colapsa. Pero el problema es de largo arrastre” asegura un delegado de ATE del Hogar.