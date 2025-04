Ituzaingó: una silla vacía anticipa cambios en la jefatura política libertaria

En política, algunas fotos subidas al azar (o no tanto) y posteadas en alguna red social, suelen anticipar decisiones que se están por tomar. Es sabido que La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires está por primera vez, organizando su estructura partidaria en vísperas de una elección con Javier Milei ya como presidente. No es una tarea menor; las elecciones del 2023 dejaron un sabor amargo y las elecciones de septiembre y octubre de este año en territorio peronista, son vitales para el proyecto nacional libertario.



La foto no es inocente, el dueño de casa es Ariel Diwan, dirigente de LLA en Morón, la vivienda es en Parque Leloir y los que lo rodean son los coordinadores o jefes políticos de los distritos del Oeste del Conurbano. A la izquierda de Diwan se la ve a Andrea Vera, hija del Ramón el "nene" Vera, dirigente de Moreno y coordinador de la Primera sección electoral, lo sigue Kevin Buj, coordinador de San Fernando, Eduardo Gianfransesco, coordinador de Escobar, Rafael De Fransesco coordinador de Hurlingham, Eduardo Varela, coordinador de Merlo, Alejando Martucci, coordinador de San Isidro, Maxi Corio, concejal de Campana y Lucho Aguilera, Coordinador de Malvinas Argentinas.



La pregunta es: ¿ Donde está Hugo Equiza, el "jefe" político del Mileismo en Ituzaingó?

Las manchas del tigre

Hugo Equiza suele ufanarse de haber enfrentado a los tiros a 3 delincuentes que ingresaron a su casa. Después de haber matado a dos y herido al tercero decidió incorporarse a la política. "Me cambió la cabeza el día que me tuve que defender a tiros de una entradera en mi casa”, aseguraba por aquellos años en los que los ituzainguneses comenzaban a conocerlo. "Ese día el estado estuvo ausente, lo único que funcionó fue mi pistola glock". Así se presentaba.



Hace unas semanas, conduciendo un programa de streaming junto a la mano derecha de Lilia Lemoine, tuvo una regresión al pasado y en vivo se trompeó primero con Eduardo Belliboni y después increpó sin motivo alguno a Diego Brancatelli que esperaba paciente iniciar su programa semanal. En canal se llama "Vale Todo".



A fines del año pasado Equiza volvió a estar en boca de todos cuando apareció el local central de la Libertad Avanza en Ituzaingó inscripto como sede de un comedor y merendero popular para 553 personas. "No tenemos ningún registro de que asistan personas ahí" informaba el Ministerio de Capital Humano ante la consulta de este diario. "ahí no viene nadie", contaba un comerciante vecino al local, al ser consultado.

El registro de que en el Local de la LLA en Ituzaingó funciona un Comedor Merendero

"Fue una pre inscripción. La idea era que una Fundación de Quilmes cobrara las becas por las 553 personas que habíamos inscripto., después quedó en la nada", aseguran. El responsable que figura en la ficha, es un empleado en el HCD local del concejal libertario "Kiko" Larralde.



Los aciertos de Equiza en el armado libertario, no parecen del todo convincentes para Sebastian Pareja, el armador provincial. Primero se adjudicó el pase de una concejal del PRO a la LLA cuando en realidad una relación de amistad con una dirigente nacional libertaria cercana a Santiago Caputo, fue la clave.



Ayer, presentó exultante el pase a la LLA a un consejero escolar cercano a Gastón Di Castelnuovo concejal del PRO. "Es el novio de la misma concejal libertaria que se había pasado antes y trabaja con Santiago Caputo. Más que pase, es un blanqueo. Su mandato termina en diciembre" dicen las malas lenguas.

"Cualquiera que quiera defender estas ideas espalda con espalda con nosotros es bienvenido, sea quien sea y haya estado donde haya estado, pero las ideas no se negocian." @JMilei



Bienvenido Julian Cardenas, flamante Consejero Escolar de la Libertad Avanza Ituzaingó!

VLLC! pic.twitter.com/dONnYYg6AB — hequiza (@LeonItuzaingo) April 22, 2025

Hay vientos de cambio

La silla vacía de Equiza en la casa de Ariel Diwan, parece decirlo todo. En la foto hay varios que no lo quieren y que esperan a alguien con más espalda, alguien que conecte con la sociedad ituzainguense desde otro lugar, aseguran. "La verdad es que el perfil de Equiza, se parece más al un troll del gordo Dan que al de Sebastián Pareja". Será por eso que en el armado de las listas para septiembre, ya circulan otros nombres.