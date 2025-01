Una influencer fue a un bar de Parque Leloir y se hizo viral

ETIQUETA CON QUIEN IRIAS ➡️ El nuevo polo gastronomico de Parque Leloir se esta poniendo cada vez mas lindo y una de las propuestas que mas me gusta de la zona es @pompeyaleloir La experiencia de comer rodeado de arboles y naturaleza para desconectar de capital federal Me copa que tenga juegos de mesa para divertirse mientras esperan la comida ¿Que recomendamos pedir? Tapeo arabe : hummus de garbanzo, hummus de remolacha y tabule con pan pita tostado -Bastones de muzzarella -Burger Super Pompeya carne, cheddar , panceta, huevo, tomate y barbacoa en pan casero - plato ARGENTO, una entrañita grillada con papas fritas y ensalada -Wok machu pichu : arroz yamani con pollo glaseado, vegetales cebolla cilantro -Brownie de choco blanco con helado de mascarpone Cheesecake Pompeya en su programacion mensual ofrece, ciclos de cine, shows en vivo, pop up foodies, feria de emprendedores, torneos de ping pong, y un fin de semana al mes, extiende su horario de cierre, transformando el salon en un bar, mas descontracturado para poder tomar algun trago y escuchar a los mejores djs de la escena. Martin fierro 2997 Miércoles a domingo desde las 12hs #pompeya #parqueleloir