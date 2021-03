Una mujer descubrió a los 25 años que había nacido varón y hoy es intersexual

Una mujer casada en China, que había estado tratando de quedar embarazada sin éxito, se sorprendió al descubrir que nació como un hombre biológico después de visitar al médico por una lesión en el tobillo.

La joven de 25 años había vivido como mujer durante toda su vida. Nunca tuvo su período y tiene órganos genitales femeninos externos.

La mujer se topó accidentalmente con el hallazgo que le cambió la vida cuando visitó al médico por su tobillo lesionado y los doctores le dijeron que tenía el cromosoma Y masculino, una condición rara en personas que a veces se identifican como intersexuales, un término general para los cuerpos que se salen del binario masculino y femenino.

A la mujer, nombrada Pingping para ocultar su identidad, se le dijo que tenía un trastorno del desarrollo sexual (DSD) 46 XY en el que las personas tienen un cromosoma masculino y uno femenino que afectan el desarrollo de los órganos genitales, según informó South China Morning Post.

Los médicos sospechan que su rara condición genética podría ser el resultado de la estrecha relación de sus padres.

Su radiografía reveló que sus huesos no se habían desarrollado más allá de la adolescencia y el hallazgo llevó a los médicos a investigar más a fondo la razón detrás de su incapacidad para concebir.

La mujer dijo que nunca se preocupó como adulta de por qué no tenía su período debido a la vergüenza.

“Cuando era joven, mi madre me llevó al médico. El doctor me dijo que me estaba desarrollando más lentamente que los demás sexualmente y que podría tener mi período en unos pocos años”, dijo a los médicos.

“Cuando crecí, este tema me pareció bastante embarazoso, así que no lo traté con seriedad“.

El médico Dong Fengqin, endocrinólogo, le dijo a la mujer que no tenía útero ni ovarios. También carecía de genitales masculinos o de testículos que, según los médicos, pudieron haber existido cuando ella nació, pero “degenerados y atrofiados”

El nuevo hallazgo sobre su propio cuerpo la ha obligado a reconsiderar su identidad de género, dijeron los médicos.

El médico agregó que la familia debería haber ido antes a los chequeos, y expresó su preocupación por el hecho de que la gente “no tenga conocimiento sexual”.

Hu Shaohua, médico de salud mental, dijo que más que los problemas físicos, era necesario que ella llegara a una conclusión sobre su identidad de género.

“Se necesita mucho tiempo para reconstruir el rol social y reconstruir la familia y va a ser un proceso laborioso, donde la intervención psicológica es necesaria. Pero Pingping no nos ha pedido ayuda hasta ahora”, dijo el médico.